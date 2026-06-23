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 24hod.sk    Šport

23. júna 2026

Brazília a Škótsko si na MS zmerajú sily už piatykrát, premiérovo od roku 1998


Tagy: MS vo futbale 2026 Škótska futbalová reprezentácia

Škótsko sa bude snažiť prvýkrát zdolať Brazíliu na MS a zároveň si zabezpečiť premiérový postup zo základnej skupiny na tejto úrovni. Futbalové zápasy výberov Brazílie a Škótska na ...



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morocco_scotland_wcup_soccer_41997 676x451 23.6.2026 (SITA.sk) - Škótsko sa bude snažiť prvýkrát zdolať Brazíliu na MS a zároveň si zabezpečiť premiérový postup zo základnej skupiny na tejto úrovni.


Futbalové zápasy výberov Brazílie a Škótska na majstrovstvách sveta sú už tradičné, štvrté stretnutie týchto tímov od roku 1974 sa chystá v skupinovej časti na turnaji v Miami. Tento duel je zároveň piate vzájomné stretnutie týchto tímov na MS, patrí teda medzi najčastejšie na tomto fóre.

Tieto tímy sa stretli štyrikrát v skupinových zápasoch medzi rokmi 1974 a 1998. Legendárny moment priniesol David Narey v roku 1982, keď skóroval proti Brazílii, ktorá napokon zvíťazila 4:1. V roku 1974 dosiahli Škóti remízu 0:0, no z turnaja vypadli pre gólový rozdiel. Taliansko 1990 prinieslo tesné víťazstvo Brazílie 1:0, a v roku 1998 rozhodol o triumfe Brazílie 2:1 vlastný gól Toma Boyda.

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Škótsko sa bude snažiť prvýkrát zdolať Brazíliu na MS a zároveň si zabezpečiť premiérový postup zo základnej skupiny na tejto úrovni. Po víťazstve 1:0 nad tímom Haiti a prehre 0:1 s Marokom by im remíza v zápase s Brazíliou mohla stačiť na postup medzi najlepších osem tímov z tretích miest. Obranca Jack Hendry priznáva, že Brazília má úžasnú históriu, no Škóti chcú v stredu túto dominanciu narušiť.

"Ak existuje družstvo, proti ktorému by sme mali hrať o postup do ďalšieho kola, chceme to urobiť proti tímu tejto úrovne, bude to skvelé divadlo,“ dodal Hendry. John McGinn podotkol, že stretnutie proti svetovému gigantovi je pre nich veľkým snom. Mal len tri roky, keď sa tieto krajiny naposledy stretli na MS.

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Pre Brazíliu, ktorá je rekordný päťnásobný majster sveta, je prioritou postup do ďalšej časti turnaja s čo najlepším postavením v skupine. Na to je však nevyhnutné víťazstvo nad Škótskom, keďže majú rovnaký počet štyroch bodov ako Maroko. Brazílii chýba zranený útočník Raphinha, no do zápasu by po zranení mohol zasiahnuť najlepší strelec tímu Neymar.

Brazílčan Gabriel Martinelli z londýnskeho Arsenalu vyjadril obdiv voči Neymarovej forme a túžbe hrať. Posledné meranie síl medzi výbermi Brazílie a Škótska sa konalo v roku 2011 v Londýne, šlo o prípravný duel a Neymar v ňom strelil dva góly.

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Na strane Škótska je otázny štart obrancu Aarona Hickeyho, ktorý nehral v zápase proti Maroku. Toto meranie síl na MS bude ďalšou kapitolou v súboji medzi dvoma futbalovými krajinami s bohatou históriou na svetových šampionátoch.


Zdroj: SITA.sk - Brazília a Škótsko si na MS zmerajú sily už piatykrát, premiérovo od roku 1998 © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS vo futbale 2026 Škótska futbalová reprezentácia
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