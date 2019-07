Hrošovský je na odchode z Plzne, v Genku absolvuje zdravotné testy

Na archívnej snímke vpravo stredopoliar Patrik Hrošovský./span> Foto: TASR/Martin Baumann

Plzeň 8. júla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Patrik Hrošovský je na odchode z Viktorie Plzeň do Racingu Genk. Podľa belgických médií je už v Genku, kde absolvuje zdravotnú prehliadku. Plzeň by však mal opustiť až po predkolách Ligy majstrov, informoval portál idnes.cz.uviedlo periodikum Het Nieuwsblad. Dohoda medzi klubmi je už údajne takmer hotová, prestupová čiastka by mala byť na úrovni 6 miliónov eur.Dvadsaťsedemročný stredopoliar pôsobi v Plzni už od roku 2009, do A-mužstva sa dostal o dva roky neskôr. V tíme belgického šampióna by mal nahradiť ukrajinského reprezentanta Ruslana Malinovského.citoval portál idnes.cz generálneho riaditeľa Viktorie Adolfa Šádeka.