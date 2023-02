Bassinová v super-G porazila Shiffrinovú o 11 stotín, bronz získali až dve pretekárky

Shiffrinová už má aj striebro

Bronz putuje do dvoch krajín





MS v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku hostia strediská Méribel a Courchevel. V úvode šampionátu boli na programe kombinačné súťaže, po nich prišli na rad rýchlostné disciplíny super-G a zjazd (8. a 9. februára resp. 11. a 12. februára).



Tímová paralelná súťaž sa uskutoční v utorok 14. februára, o deň neskôr paralelnú súťaž absolvujú aj jednotlivci. Obrovské slalomy naplánovali na 16. resp. 17. februára a podujatie vyvrcholí 18. a 19. 2. slalomom žien a mužov.



8.2.2023 - Talianska reprezentantka Marta Bassinová sa stala majsterkou sveta v superobrovskom slalome žien na svetovom šampionáte vo Francúzsku.Dvadsaťšesťročná špecialistka na obrovský slalom, v ktorom šesťkrát dosiahla prvenstvo vo Svetovom pohári, nenašla v Méribeli konkurentku a na jej konto pribudlo druhé zlato z MS. To prvé získala pred dvoma rokmi v domácom prostredí, keď v Cortine d'Ampezzo triumfovala v paralelných pretekoch.Bassinová sa v tejto sezóne SP už dvakrát dostala na pódium v super-G, tretia bola v Cortine d'Ampezzo aj St. Antone, v stredu o 11 stotín sekundy zdolala fenomenálnu Američanku Mikaelu Shiffrinovú. Talianka vyťažila najmä z vynikajúceho výkonu v druhej polovici trate.Shiffrinová v stredu striebrom skompletizovala medailovú zbierku zo superobrovského slalomu na MS, v minulosti bola zlatá v zime 2019 vo švédskom Aare a bronzová v Cortine 2021.Bronzové medaily putujú do Rakúska a Nórska, keďže Cornelia Hütterová a Kajsa Vickhoff Lieová dosiahli totožný čas, obe za Bassinovou zaostali o 33 stotín sekundy. Pre obe to bola prvá medaila na tomto fóre.Hütterová sa na MS predstavila po dlhých ôsmich rokoch, predchádzajúce tri svetové šampionáty vynechala pre zdravotné problémy. Predtým v roku 2015 bola v super-G štvrtá. Ani cenný kov pre Lieovú nie je prekvapením, Nórka totiž bola na predchádzajúcich MS v superobrovskom slalome piata.Stredajšie preteky boli poriadne napínavé, keďže už sekundové manko nestačilo ani na Top 10. Slovensko v stredu nemalo zastúpenie, na štarte bolo spolu 37 pretekárok.