Domáci Pinturault je majstrom sveta v kombinácii, Schwarz zlyhal tesne pred cieľom

Striebro si vyjazdil Schwarz

Bronz získala aj Haaserova sestra

Smolu mal Švajčiar Odermatt





MS v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku hostia strediská Méribel a Courchevel. V úvode šampionátu boli na programe kombinačné súťaže, po nich prídu na rad rýchlostné disciplíny super-G a zjazd (8. a 9. februára resp. 11. a 12. februára). Tímová paralelná súťaž sa uskutoční v utorok 14. februára, o deň neskôr paralelnú súťaž absolvujú aj jednotlivci. Obrovské slalomy naplánovali na 16. resp. 17. februára a podujatie vyvrcholí 18. a 19. 2. slalomom žien a mužov.





7.2.2023 (SITA.sk) - Domáci reprezentant Alexis Pinturault sa stal víťazom utorkovej kombinácie mužov na majstrovstvách sveta v zjazdovom lyžovaní vo Francúzsku. V Courcheveli skúsený 31-ročný Francúz využil najvýhodnejšiu pozíciu po super-G, v ktorom dosiahol o 6 stotín sekundy lepší čas ako druhý Rakúšan Marco Schwarz. V slalomovom kole svoj náskok navýšil o ďalšie štyri stotinky. Pinturault v minulosti získal kombinačné zlato aj na MS 2019, na predchádzajúcom svetovom šampionáte bol strieborný.Striebro si vyjazdil spomenutý rakúsky reprezentant Marco Schwarz, v súčte dvoch kôl zaostal za víťazom o jednu desatinu sekundy. Ešte pred záverom slalomového kola mal nádej dostať sa na líderskú pozíciu, no kombinácia bránok tesne pred cieľom mu "dala zabrať" a v konečnom dôsledku bol rád, že prišiel do cieľa s minimálnou stratou.Bronz putuje do Rakúska zásluhou Raphaela Haasera, ktorý bol tretí aj po super-G (+0,14 s) a celkovo na Pinturaulta stratil 44 stotín sekundy. Zaujímavosťou je, že v pondelok získala kombinačný bronz aj jeho staršia sestra Ricarda.V utorok si priečky na pódiu z predchádzajúcich MS vymenili Pinturault a Schwarz. Švajčiar Loic Mellard bol v Cortine 2021 tretí, no po super-G bol až dvanásty s mankom 1,34 sekundy a v slalomovom kole stiahol z náskoku Francúza iba 14 stotín. Celkovo ho klasifikovali na 6. pozícii. Slovensko v utorkových pretekoch nemalo zastúpenie.Smolu mal líder celkového hodnotenia Svetového pohára a vedúci muž poradia super-G Švajčiar Marco Odermatt . V superobrovskom slalome bol ešte na predposlednom medzičase druhý a na Pinturaulta strácal iba 14 stotín sekundy, v úplnom závere však vypadol a medailu nezíska.Podobne na tom bol Nór Adrian Smiseth Sejersted, na poslednom medzičase mal iba o 22 stotín sekundy horší čas ako líder, v cieli však nefiguruje medzi klasifikovanými pretekármi. Do kombinácie mužov sa prihlásilo spolu 54 jazdcov.