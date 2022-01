Bašternáka by mali prepustiť z väzenia, má zákaz opustiť Slovensko a musí nosiť monitorovací náramok

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

26.1.2022 (Webnoviny.sk) - Odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka majú v stredu prepustiť z výkonu trestu. Informuje o tom portál televízie Joj noviny.sk s tým, že informáciu potvrdil jeho advokát Peter Filip. „Môžem to potvrdiť, tiež mám takúto informáciu, že bude počas dnešného (26. januára pozn. redakcie) dňa prepustený z výkonu trestu odňatia slobody prepustený na slobodu," povedal pre TV Joj Filip.Noviny.sk pripomínajú, že Bašternák mal byť podľa pôvodného rozsudku vo väzení do 15. marca 2024. „O podmienečnom prepustení Bašternáka rozhodol okresný súd v Trenčíne v novembri. Návrh na podmienečné prepustenie odsúdeného navrhol koncom októbra riaditeľ väznice v Dubnici nad Váhom, kde odsúdený vykonáva uložený trest," uvádza portál.Zároveň doplnil, že sudca okresného súdu rozhodol o podmienečnom prepustení Bašternáka so skúšobnou dobou 30 mesiacov. Zároveň nariadil probačný dohľad po dobu 12 mesiacov, zákaz opustiť Slovensko a povinnosť nosiť monitorovací náramok.