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 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Bayern Mníchov je po triumfe vo Freiburgu opäť na čele tabuľky I. bundesligy, tréner Kompany sledoval duel z nemocnice


Tagy: I. bundesliga 2026/2027

Bavori zdolali Freiburg 3:1 a vrátili sa na prvé miesto bundesligovej tabuľky, vedú len o skóre pred Borussiou Dortmund. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern ...



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germany_bundesliga_soccer_22399 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Bavori zdolali Freiburg 3:1 a vrátili sa na prvé miesto bundesligovej tabuľky, vedú len o skóre pred Borussiou Dortmund.


Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov sa po víťazstve 3:1 vo Freiburgu vrátil na čelo tabuľky nemeckej I. bundesligy. Úspech prišiel len niekoľko dní po tom, čo tréner Vincent Kompany ochorel a musel byť hospitalizovaný po kolapse počas tréningu.

Bavori hrali bez viacerých základných hráčov a bez Kompanyho na lavičke, už do prestávky si však vytvorili dvojgólový náskok vďaka presným zásahom Dayota Upamecana a Sergea Gnabryho. Freiburg potom síce skorigoval a v nadstavenom čase intenzívne tlačil na vyrovnanie. Gólman Mio Backhaus však zostal ďaleko od svojej brány, čo v úplnom závere využil Michael Olise a strelil tretí gól Bayernu.

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Kompany je stále hospitalizovaný


Kompany je stále hospitalizovaný pre "záhadný" vírus, pričom podľa zástupcov klubu by mal chýbať "dni, nie týždne". "Práve som dostal správu od Vinceho s poďakovaním, bol spokojný. Odpovedal som mu, aby odpočíval, poslal som mu aj emoji,“ uviedol asistent trénera Aaron Danks.

Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl doplnil: „Jeho stav je stabilizovaný, bolesti hlavy už nemá. Podstupuje dôkladné vyšetrenia. Nič konečné zatiaľ nevieme.“ Ziskom troch bodov sa Bayern vrátil na čelo tabuľky pred Borussiu Dortmund, s ktorou si doma v Mníchove zmeria sily už počas najbližšieho víkendu.

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Bayern neobvykle viac bránil


Okrem kormidelníka Kompanyho bol Bayern aj bez kapitána Manuela Neuera, Luisa Díaza, Jamala Musialu, Aleksandar Pavloviča, chýbali aj Kim Min-jae a kapitán nemeckej reprezentácie Joshua Kimmich, ktorý dostal voľno po náhlej smrti svojho otca.

Bayern neobvykle viac bránil a absorboval tlak Freiburgu, no v 16. minúte sa Upamecano vydal na dlhý brejk, získal loptu pri vlastnej šestnástke, vymenil si ju s Oliseom a otvoril skóre. Pred prestávkou pridal druhý gól Gnabry po prihrávke od Nathaniela Browna, keď prepasíroval loptu pomedzi nohy brankára Backhausa.

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V závere zápasu mal šancu skórovať aj Harry Kane, no domáci neustále tlačili a "prinútili" Toma Bischofa k vlastnému gólu. Brankár hostí Jonas Urbig potom predviedol dôležité zákroky a keď gólman Freiburg vybehol vysoko, Olise získal loptu a spečatil výhru pre Bayern.


Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov je po triumfe vo Freiburgu opäť na čele tabuľky I. bundesligy, tréner Kompany sledoval duel z nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: I. bundesliga 2026/2027
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