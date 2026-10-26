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26. októbra 2026
Bayern Mníchov je po triumfe vo Freiburgu opäť na čele tabuľky I. bundesligy, tréner Kompany sledoval duel z nemocnice
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
Bavori zdolali Freiburg 3:1 a vrátili sa na prvé miesto bundesligovej tabuľky, vedú len o skóre pred Borussiou Dortmund. Nemecký futbalový veľkoklub Bayern ...
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26.10.2026 (SITA.sk) - Bavori zdolali Freiburg 3:1 a vrátili sa na prvé miesto bundesligovej tabuľky, vedú len o skóre pred Borussiou Dortmund.
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov sa po víťazstve 3:1 vo Freiburgu vrátil na čelo tabuľky nemeckej I. bundesligy. Úspech prišiel len niekoľko dní po tom, čo tréner Vincent Kompany ochorel a musel byť hospitalizovaný po kolapse počas tréningu.
Bavori hrali bez viacerých základných hráčov a bez Kompanyho na lavičke, už do prestávky si však vytvorili dvojgólový náskok vďaka presným zásahom Dayota Upamecana a Sergea Gnabryho. Freiburg potom síce skorigoval a v nadstavenom čase intenzívne tlačil na vyrovnanie. Gólman Mio Backhaus však zostal ďaleko od svojej brány, čo v úplnom závere využil Michael Olise a strelil tretí gól Bayernu.
Kompany je stále hospitalizovaný pre "záhadný" vírus, pričom podľa zástupcov klubu by mal chýbať "dni, nie týždne". "Práve som dostal správu od Vinceho s poďakovaním, bol spokojný. Odpovedal som mu, aby odpočíval, poslal som mu aj emoji,“ uviedol asistent trénera Aaron Danks.
Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl doplnil: „Jeho stav je stabilizovaný, bolesti hlavy už nemá. Podstupuje dôkladné vyšetrenia. Nič konečné zatiaľ nevieme.“ Ziskom troch bodov sa Bayern vrátil na čelo tabuľky pred Borussiu Dortmund, s ktorou si doma v Mníchove zmeria sily už počas najbližšieho víkendu.
Okrem kormidelníka Kompanyho bol Bayern aj bez kapitána Manuela Neuera, Luisa Díaza, Jamala Musialu, Aleksandar Pavloviča, chýbali aj Kim Min-jae a kapitán nemeckej reprezentácie Joshua Kimmich, ktorý dostal voľno po náhlej smrti svojho otca.
Bayern neobvykle viac bránil a absorboval tlak Freiburgu, no v 16. minúte sa Upamecano vydal na dlhý brejk, získal loptu pri vlastnej šestnástke, vymenil si ju s Oliseom a otvoril skóre. Pred prestávkou pridal druhý gól Gnabry po prihrávke od Nathaniela Browna, keď prepasíroval loptu pomedzi nohy brankára Backhausa.
V závere zápasu mal šancu skórovať aj Harry Kane, no domáci neustále tlačili a "prinútili" Toma Bischofa k vlastnému gólu. Brankár hostí Jonas Urbig potom predviedol dôležité zákroky a keď gólman Freiburg vybehol vysoko, Olise získal loptu a spečatil výhru pre Bayern.
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov je po triumfe vo Freiburgu opäť na čele tabuľky I. bundesligy, tréner Kompany sledoval duel z nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký futbalový veľkoklub Bayern Mníchov sa po víťazstve 3:1 vo Freiburgu vrátil na čelo tabuľky nemeckej I. bundesligy. Úspech prišiel len niekoľko dní po tom, čo tréner Vincent Kompany ochorel a musel byť hospitalizovaný po kolapse počas tréningu.
Bavori hrali bez viacerých základných hráčov a bez Kompanyho na lavičke, už do prestávky si však vytvorili dvojgólový náskok vďaka presným zásahom Dayota Upamecana a Sergea Gnabryho. Freiburg potom síce skorigoval a v nadstavenom čase intenzívne tlačil na vyrovnanie. Gólman Mio Backhaus však zostal ďaleko od svojej brány, čo v úplnom závere využil Michael Olise a strelil tretí gól Bayernu.
Kompany je stále hospitalizovaný
Kompany je stále hospitalizovaný pre "záhadný" vírus, pričom podľa zástupcov klubu by mal chýbať "dni, nie týždne". "Práve som dostal správu od Vinceho s poďakovaním, bol spokojný. Odpovedal som mu, aby odpočíval, poslal som mu aj emoji,“ uviedol asistent trénera Aaron Danks.
Športový riaditeľ Bayernu Max Eberl doplnil: „Jeho stav je stabilizovaný, bolesti hlavy už nemá. Podstupuje dôkladné vyšetrenia. Nič konečné zatiaľ nevieme.“ Ziskom troch bodov sa Bayern vrátil na čelo tabuľky pred Borussiu Dortmund, s ktorou si doma v Mníchove zmeria sily už počas najbližšieho víkendu.
Bayern neobvykle viac bránil
Okrem kormidelníka Kompanyho bol Bayern aj bez kapitána Manuela Neuera, Luisa Díaza, Jamala Musialu, Aleksandar Pavloviča, chýbali aj Kim Min-jae a kapitán nemeckej reprezentácie Joshua Kimmich, ktorý dostal voľno po náhlej smrti svojho otca.
Bayern neobvykle viac bránil a absorboval tlak Freiburgu, no v 16. minúte sa Upamecano vydal na dlhý brejk, získal loptu pri vlastnej šestnástke, vymenil si ju s Oliseom a otvoril skóre. Pred prestávkou pridal druhý gól Gnabry po prihrávke od Nathaniela Browna, keď prepasíroval loptu pomedzi nohy brankára Backhausa.
V závere zápasu mal šancu skórovať aj Harry Kane, no domáci neustále tlačili a "prinútili" Toma Bischofa k vlastnému gólu. Brankár hostí Jonas Urbig potom predviedol dôležité zákroky a keď gólman Freiburg vybehol vysoko, Olise získal loptu a spečatil výhru pre Bayern.
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov je po triumfe vo Freiburgu opäť na čele tabuľky I. bundesligy, tréner Kompany sledoval duel z nemocnice © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: I. bundesliga 2026/2027
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