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 24hod.sk    Šport

26. októbra 2026

Na čele rebríčkov sú stále Sinner a Rybakinová, slovenskými singlovými jednotkami sú Šramková a Molčan


Tagy: ATP Tour WTA Tour

Vo štvorhre sú na čele hodnotení Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Posledné októbrové tenisové rebríčky WTA a ...



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gettyimages 954782264 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Vo štvorhre sú na čele hodnotení Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom.


Posledné októbrové tenisové rebríčky WTA a ATP nepriniesli mnoho zmien v Top 10, v oboch hodnoteniach ich bolo len minimum. Na čele hodnotení sú na ďalej Talian Jannik Sinner a Kazaška Jelena Rybakinová.

Sinner je na prvej pozícii o 700 bodov pred Nemcom Alexandrom Zverevom, tretí je stále Španiel Carlos Alcaraz. Štvrtá pozícia patrí Američanovi Benovi Sheltonovi, piata Rusovi Daniilovi Medvedevovi, šiesta Talianovi Flavio Cobollimu a siedma Kanaďanovi Felixovi Augerovi-Aliassimemu. Z desiatej sa na ôsmu pozíciu posunul Francúz Arthur Fils, deviaty zostal americký tenista Frances Tiafoe a z ôsmej na desiaty stupienok klesol Austrálčan Alex de Minaur.

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Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 80. poste. Nasledujú Andrej Martin na 346. mieste a Norbert Gombos na 370. priečke.

Rybakinová je pred druhou Bieloruskou Arinou Sobolenkovou o 1951 bodov, tretia je Ruska Mirra Andrejevová. Na štvrtej pozícii figuruje Američanka Jessica Pegulová, na piatej jej krajanka Cori Gauffová, šiesta je Ukrajina Jelina Svitolinová, siedma Češka Karolína Muchová, ôsma Poľka Iga Swiateková, deviata česká hráčka Linda Nosková a najlepšiu desiatku uzatvára ukrajinská tenistka Marta Kosťuková.

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Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 142. mieste. Mia Pohánková figuruje na 144. pozícii a Viktória Hrunčáková na 220. poste.

Vo štvorhre sú na čele hodnotení Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 31. priečke, Viktória Hrunčáková je na 114. a Katarína Kužmová na 168. stupienku. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 127. poste, nasleduje Lukáš Pokorný na 250. mieste.


Zdroj: SITA.sk - Na čele rebríčkov sú stále Sinner a Rybakinová, slovenskými singlovými jednotkami sú Šramková a Molčan © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Tour WTA Tour
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