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26. októbra 2026

Milánsky Inter otočil domáci zápas proti Fiorentine a je späť na čele tabuľky Serie A


Tagy: Serie A 2026/2027

Počas víkendu zaujalo aj stretnutie medzi Atalantou Bergamo a Frosinone, ktoré sa skončilo deľbou bodov za remízu 4:4. Za hostí sedel len na lavičke slovenský útočník Tomáš Bobček. Taliansky ...



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italy_serie_a_soccer_54_13 676x451 26.10.2026 (SITA.sk) - Počas víkendu zaujalo aj stretnutie medzi Atalantou Bergamo a Frosinone, ktoré sa skončilo deľbou bodov za remízu 4:4. Za hostí sedel len na lavičke slovenský útočník Tomáš Bobček.


Taliansky futbalový klub Inter Miláno v nedeľu večer dvoma gólmi v nadstavenom čase otočil zápas proti Fiorentine a vrátil sa na čelo tabuľky Serie A. "Fialky" boli blízko senzačného víťazstva na San Sire, keď od 65. minúty viedli gólom Álexa Jiméneza nádhernou strelou z diaľky.

Inter však v prvej minúte nadstavenia vyrovnal zásluhou Marcusa Thurama a neskôr vo ôsmej minúte extra času premenil pokutový kop Piotr Zielinski. Ziskom troch bodov sa Inter vrátil na prvú priečku hodnotenia, na konte má 22 bodov rovnako ako druhé Lazio Rím.

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Fiorentina je naďalej v kríze


Naopak, Fiorentina je naďalej v hernej aj výsledkovej kríze a má už štyri prehry bez prerušenia. V Serie A má získala zatiaľ iba štyri body a je osemnásta. Tréner Interu Cristian Chivu po zápase zdôraznil, že obranné problémy tímu ho netrápia:

"To je futbal: občas dostanete gól. Dôležité je neskloniť hlavy a zachovať rovnakú mentalitu. Od môjho príchodu tvrdím, že zápasy trvajú 90 minút. Nechcem vidieť ľudí, ktorí idú samých seba ľutovať, chcem vidieť hráčov, ktorí reagujú na neúspechy."

Juventus Turín zdolal Lecce 2:0 a posunul sa na siedme miesto tabuľky. "Hrali sme veľmi rýchly a pozorný futbal," povedal po zápase tréner Luciano Spalletti.

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Hráči AC zostávajú v lige nezdolaní


Druhý milánsky klub AC zdolal Udinese 2:0, do listiny strelcov sa zapísali Christian Pulisic a premiérovo v novom klube aj Omari Hutchinson. Hráči AC zostávajú v lige nezdolaní a v tabuľke im patrí 4. pozícia.

Počas víkendu zaujalo aj stretnutie medzi Atalantou Bergamo a Frosinone, ktoré sa skončilo deľbou bodov za remízu 4:4. Za hostí sedel len na lavičke slovenský útočník Tomáš Bobček.


Zdroj: SITA.sk - Milánsky Inter otočil domáci zápas proti Fiorentine a je späť na čele tabuľky Serie A © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Serie A 2026/2027
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