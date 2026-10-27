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27. októbra 2026
Bayern Mníchov po víťazstve v ankete o Zlatú loptu chváli skromného Kanea
Asistent trénera bavorského veľkoklubu vyzdvihol Angličanov profesionálny prístup k ďalším cieľom. Asistent trénera Bayernu Mníchov Aaron Danks vyzdvihol Angličana Harryho Kanea po jeho víťazstve v ...
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27.10.2026 (SITA.sk) - Asistent trénera bavorského veľkoklubu vyzdvihol Angličanov profesionálny prístup k ďalším cieľom.
Asistent trénera Bayernu Mníchov Aaron Danks vyzdvihol Angličana Harryho Kanea po jeho víťazstve v ankete o Zlatú loptu. Podľa Danksa sa Kane už sústredí na strelenie svojho „ďalšieho gólu“.
Tridsaťtriročný stredopoliar získal prestížne ocenenie v rodnom Londýne v pondelok večer, keď sa prvýkrát prebojoval k tomuto významnému úspechu. Angličan Danks, ktorý momentálne vedie tím počas hospitalizácie hlavného kormidelníka Vincenta Kompanyho, uviedol, že zisk najvyššieho individuálneho ocenenia vo futbale nezmení Kaneov prístup.
"Som na neho naozaj hrdý a šťastný za to, čo dokázal. Viem, že Harry sa bude teraz naplno venovať svojmu ďalšiemu gólu, ďalším výkonom a zápasom. Hneď sa vráti k tomu profesionálnemu, skromnému prístupu, ktorý ho dostal na túto úroveň,“ povedal Danks na tlačovej konferencii.
Kane získal viaceré ocenenia pre najlepšieho strelca, bol vicemajster Premier League aj Ligy majstrov so Tottenhamom, ale prvý veľký tímový titul získal až po prestupe do Bayernu v roku 2023. Od svojho príchodu do Mníchova získa dva bundesligové tituly aj Nemecký pohár, pričom dvakrát postúpil so svojím tímom do semifinále Ligy majstrov.
Danks tiež pripomenul, že Kane konečne dostáva uznanie, ktoré si zaslúži. „Pamätám si, ako mu v Anglicku pred niekoľkými rokmi vytýkali, že nezískava trofeje, no ak ste sledovali jeho kariéru, mal fantastické úspechy. Viedol anglický reprezentačný tím do európskeho finále, Tottenham do finále Ligy majstrov. Možno nebol dostatočne ocenený za trofeje, ale tie teraz prichádzajú," pokračoval Danks.
Kane a zvyšok tímu, ktorí sa v Londýne zúčastnili slávnostného oceňovania, sa vrátil do Mníchova v utorok popoludní, aby sa pripravili na stredajší zápas Nemeckého pohára proti druholigovému Magdeburgu.
"Prídu späť okolo poludnia. Harry bude na tréningu a bude pripravený na zajtrajší zápas. Na tom máme teraz úplné sústredenie,“ poznamenal v utorok predpoludním Danks.
Danks tiež informoval o stave zdravotnom trénera Kompanyho, ktorého v piatok hospitalizovali po kolapse na tréningu. "Navštívil som ho v nemocnici, je v dobrej nálade a postupne sa jeho stav zlepšuje. Žiadne zásadné novinky ohľadom diagnózy či návratu do práce zatiaľ nie sú, jeho zotavenie je v pokoji," informoval.
Po siedmich kolách vedie Bayern Mníchov tabuľku I. bundesligy, rovnaký počet bodov má na konte aj Borussia Dortmund. Oba tímy sa stretnú už túto sobotu v Mníchove.
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov po víťazstve v ankete o Zlatú loptu chváli skromného Kanea © SITA Všetky práva vyhradené.
Asistent trénera Bayernu Mníchov Aaron Danks vyzdvihol Angličana Harryho Kanea po jeho víťazstve v ankete o Zlatú loptu. Podľa Danksa sa Kane už sústredí na strelenie svojho „ďalšieho gólu“.
Tridsaťtriročný stredopoliar získal prestížne ocenenie v rodnom Londýne v pondelok večer, keď sa prvýkrát prebojoval k tomuto významnému úspechu. Angličan Danks, ktorý momentálne vedie tím počas hospitalizácie hlavného kormidelníka Vincenta Kompanyho, uviedol, že zisk najvyššieho individuálneho ocenenia vo futbale nezmení Kaneov prístup.
"Som na neho naozaj hrdý a šťastný za to, čo dokázal. Viem, že Harry sa bude teraz naplno venovať svojmu ďalšiemu gólu, ďalším výkonom a zápasom. Hneď sa vráti k tomu profesionálnemu, skromnému prístupu, ktorý ho dostal na túto úroveň,“ povedal Danks na tlačovej konferencii.
Kane získal viaceré ocenenia pre najlepšieho strelca, bol vicemajster Premier League aj Ligy majstrov so Tottenhamom, ale prvý veľký tímový titul získal až po prestupe do Bayernu v roku 2023. Od svojho príchodu do Mníchova získa dva bundesligové tituly aj Nemecký pohár, pričom dvakrát postúpil so svojím tímom do semifinále Ligy majstrov.
Danks tiež pripomenul, že Kane konečne dostáva uznanie, ktoré si zaslúži. „Pamätám si, ako mu v Anglicku pred niekoľkými rokmi vytýkali, že nezískava trofeje, no ak ste sledovali jeho kariéru, mal fantastické úspechy. Viedol anglický reprezentačný tím do európskeho finále, Tottenham do finále Ligy majstrov. Možno nebol dostatočne ocenený za trofeje, ale tie teraz prichádzajú," pokračoval Danks.
Kane a zvyšok tímu, ktorí sa v Londýne zúčastnili slávnostného oceňovania, sa vrátil do Mníchova v utorok popoludní, aby sa pripravili na stredajší zápas Nemeckého pohára proti druholigovému Magdeburgu.
"Prídu späť okolo poludnia. Harry bude na tréningu a bude pripravený na zajtrajší zápas. Na tom máme teraz úplné sústredenie,“ poznamenal v utorok predpoludním Danks.
Danks tiež informoval o stave zdravotnom trénera Kompanyho, ktorého v piatok hospitalizovali po kolapse na tréningu. "Navštívil som ho v nemocnici, je v dobrej nálade a postupne sa jeho stav zlepšuje. Žiadne zásadné novinky ohľadom diagnózy či návratu do práce zatiaľ nie sú, jeho zotavenie je v pokoji," informoval.
Po siedmich kolách vedie Bayern Mníchov tabuľku I. bundesligy, rovnaký počet bodov má na konte aj Borussia Dortmund. Oba tímy sa stretnú už túto sobotu v Mníchove.
Zdroj: SITA.sk - Bayern Mníchov po víťazstve v ankete o Zlatú loptu chváli skromného Kanea © SITA Všetky práva vyhradené.
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