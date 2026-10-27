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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Mali by sme komunikovať posunkovou rečou! Frustrovaný Verstappen po VC Austinu skritizoval množstvo tímových chýb


Tagy: Chyby Formula 1 Kritika umiestnenie Veľká cena Výsledky

V Singapure mali viacerí piloti problémy s vysielačkami, no na rozdiel od Red Bullu ich dokázali vyriešiť. Hoci sa tím Formuly 1 Red ...



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singapore_f1_gp_auto_racing_62452 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - V Singapure mali viacerí piloti problémy s vysielačkami, no na rozdiel od Red Bullu ich dokázali vyriešiť.


Hoci sa tím Formuly 1 Red Bull počas ročníka zlepšil a jeho jazdci, najmä Max Verstappen, začal mať omnoho pamätnejšie výsledky v aktuálnej inovatívnej sezóne, tak stále jestvuje množstvo problémov.

Holanďan na nich počas celého ročníka upozorňuje, ako aj naposledy. Po víkendovej Veľkej cene v Austine médiám prezradil, že nefungovala vysielačka.

Red Bull nezareagoval


Napriek tomu, že skončil tretí za Kimim Antonellim a Charlesom Leclercom, tak nebol spokojný s pohonnou jednotkou a stratégiou tímu. Red Bull vraj nereagoval na vývoj dostatočne.

"Mäkké pneumatiky z nejakého dôvodu nefungovali. V jednej chvíli však začalo byť zrejmé, že jazdci na tvrdej zmesi nachádzajú veľa gripu, no my sme na to nezareagovali. Príliš úzkostlivo sme sa držali toho, čo sme sa naučili na posledných dvoch pretekoch, na ktorých boli mäkšie zmesi tie najrýchlejšie. Tu to očividne nefungovalo," začal Verstappen.

"Mali sme veľa problémov s pohonnou jednotkou, ktorá sa v jednotlivých zákrutách nesprávala konzistentne. Takto sa neviete dostať do rytmu. Potom sme mali aj pomalú zastávku, takže sa toho veľa pokazilo," pokračoval.

Fotogaléria: Max Verstappen

Iné tímy to vyriešili


Red Bull dlhodobo bojuje so slabými začiatkami pretekov, hoci sa tentoraz Verstappenovi podarilo udržať svoju pozíciu. Vo všeobecnosti to však považuje za nehodné lepších výsledkov. V Singapure mali viacerí piloti problémy s vysielačkami, no na rozdiel od rakúskej stajne ich dokázali vyriešiť.

"Toto sa však nestalo druhýkrát. Už ani neviem koľkokrát sa to opakovalo v tomto roku. Možno by sme mali začať komunikovať posunkovou rečou! Bolo by to aj lacnejšie," dodal frustrovaný štvornásobný majster sveta Formuly 1.


Zdroj: SITA.sk - Mali by sme komunikovať posunkovou rečou! Frustrovaný Verstappen po VC Austinu skritizoval množstvo tímových chýb © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Chyby Formula 1 Kritika umiestnenie Veľká cena Výsledky
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