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 24hod.sk    Šport

27. októbra 2026

Zuzula videl, ako Vlhovú zradila viditeľnosť na trati. Najväčší deficit oproti konkurentkám Liptáčka určite doženie – FOTO


Tagy: Kariéra Liečba Návrat Svetový pohár Zranenie

Podľa neho by nemali mať ľudia prehnané očakávania a dúfať v umiestnenie v prvej trojke akéhokoľvek podujatia. Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou ...



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slovenska lyziarka petra vlhova pocas prveho kola obrovskeho slalomu v rakuskom soldene solden 24 oktober 2026 676x451 27.10.2026 (SITA.sk) - Podľa neho by nemali mať ľudia prehnané očakávania a dúfať v umiestnenie v prvej trojke akéhokoľvek podujatia.


Slovenská lyžiarka Petra Vlhová má za sebou akýsi reštart kariéry po dlhodobom zranení, operáciách a liečbe kolena. Minulý víkend sa predstavila vo Svetovom pohári po dva a pol roku.

V rakúskom Söldene obsadila 23. miesto, hoci po úvodnom kole bola na 11. priečke. Je však rada, že sa opäť postavila na súťažné svahy a výsledok bol druhoradý.

Otec Veroniky Velez Zuzulovej Timotej, ktorý je zároveň trénerom, výkony 31-ročnej Liptáčky sledoval z televíznej obrazovky.

Chýba jej prax


"Peťu som videl v tréningu, ale len zopár oblúkov. Z môjho pohľadu to bolo výborné a som rád, že je na tom už dobre. V druhom kole by bola na tom určite lepšie, ale tá viditeľnosť bola naozaj veľmi zlá. Petra nemala pretekovú prax a Söldene keď je zle vidieť pod nohy, tak to je určite náročné. Ak by išla tak ako v prvom kole, tak by podľa mňa skončila v prvej desiatke," povedal kouč.

Podľa neho by nemali mať ľudia prehnané očakávania a dúfať v umiestnenie v prvej trojke akéhokoľvek podujatia. "Niekedy sme nemali pretekárku, ktorá sa vôbec dostala do TOP 30. Ak sa dostala, tak sme plesali, že to je vynikajúce. Treba si uvedomiť, že Petra mala veľmi dlhú pauzu a chýba jej preteková prax. To je fakt. Iné dievčatá majú najazdené brány na rôznych druhoch terénu. Myslím si, že po tej dlhej prestávke je výborné, že skončila na 23. mieste. Najmä to prvé kolo bolo skvelé," radoval sa Zuzula.

Drží jej palce


Vlhová nemá najazdené toľko, ako jej konkurentky a tréning vo fitness centre to nenahradí. "Kilometre na svahu sú najdôležitejšie a nenahraditeľné. Myslím si teda, že tam má najväčší deficit, ktorý na druhú stranu určite doženie. Ak bude mať kvalitný tréning na dobrých tratiach, tak by sa mala do toho rýchlo vrátiť," avizoval pre web sport24.sk.

Zuzula nechcel polemizovať o tom, či sa niekedy Liptáčka vráti medzi absolútnu špičku ako v minulosti. To by mali vedieť jej súčasní tréneri, ktorí sú s ňou každodenne.

"Určite majú aj nejaké porovnávacie časy s ostatnými dievčatami. Jediné, čo môžem povedať, je, že jej držím palce, aby sa k elite vrátila čo najskôr," dodal tréner a otec bývalej úspešnej lyžiarky.


Zdroj: SITA.sk - Zuzula videl, ako Vlhovú zradila viditeľnosť na trati. Najväčší deficit oproti konkurentkám Liptáčka určite doženie – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kariéra Liečba Návrat Svetový pohár Zranenie
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