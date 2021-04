Bayern prišiel doma s PSG o víťaznú sériu v Lige majstrov, Francúzi píšu o perfektnom zločine (video)

31 streleckých pokusov

8.4.2021 - Perfektný zločin! Takto otitulkoval francúzsky športový denník L'Équipe svoje internetové vydanie po stredajšom triumfe futbalistov Paríž Saint-Germain v Mníchove 3:2 v prvom štvrťfinále Ligy majstrov. FC Bayern nezaokrúhlil počet zápasov bez prehry LM na dvadsať a v parížskej odvete bude musieť vyhrať o dva góly alebo pri prípadnej remíze streliť minimálne tri, aby mohol pomýšľať na postup do semifinále."Čo sa ešte nedávno zdalo príliš vzdialené, sa teraz javí ako 'ultrareálne'. Šialený zápas v Mníchove priniesol parádne víťazstvo 3:2. A nad všetkým čnie dvojgólový podpis Kyliana Mbappého," pokračoval v chválospevoch L'Équipe.Bayern nastúpil bez svojho zraneného ostrostrelca Roberta Lewandowského aj bez Serga Gnabryho, ktorý sa nakazil koronavírusom. Napriek tomu jeho hráči v snehovej metelici pred prázdnou Allianz Arenou vyprodukovali až 31 streleckých pokusov, z toho 12 na bránku súpera a 15-krát zahrávali priamy kop.Lenže hostia mali útočný expres Mbappého a k tomu aj Neymara, ktorý sa tentoraz vložil do úlohy gólového asistenta. Už v 3. minúte prihral na prvý zásah Mbappému a po necelej polhodine mal prsty aj v góle kapitána hostí Marquinhosa. A brankársky súboj sa tentoraz skončil jasne na body pre Keylora Navasa, ktorý na zákroky zdolal Manuela Neuera 10:1."Ťažký zápas proti stále najlepšiemu európskemu klubu. Predviedli sme dobrý tímový výkon, ale stále je to len prvý zápas. Aj v tom druhom musíme ukázať sebavedomie a tímovú súhru. Len tak môžeme ešte raz uspieť proti Bayernu," uviedol Kylian Mbappé, ktorý navýšil svoj strelecký účet v LM už na 27 gólov.V ostatných štyroch zápasoch strelil osem gólov a k svojmu stredajšiemu dvojgólovému výkonu 22-ročný Parížan ešte na oficiálnom webe UEFA dodal: "Rád nastupujem proti najlepším hráčom na svete. Dodávajú mi motiváciu. A Manuel Neuer je jeden z najlepších brankárov. Vlani vo finále Ligy majstrov som ho neprekonal, ale veril som si, že raz to príde."Jeden z dvoch gólov Bayernu strelil skúsený Thomas Müller, ktorý nemohol uveriť konečnému výsledku vzhľadom na obrovské úsilie svojho tímu v ofenzíve."Ak by sa to skončilo 5:3 alebo 6:3 pre náš tím, nikto by nemohol namietať. Takto sme si však strelili do vlastnej nohy a teraz musíme dobiehať náskok súpera. Ak si však utvoríme toľko šancí aj v odvete, verím, že strelíme potrebné góly. Nevzdávame sa," nabáda 31-ročný bývalý reprezentant Nemecka.Ak už je reč o augustovom finále LM 2019/2020, tak sa s ním spája jedna štatistická zaujímavosť. Bol to jediný z posledných 43 zápasov PSG v Lige majstrov, v ktorom francúzsky šampión nestrelil ani jeden gól. Tréner Bayernu Hansi Flick už vtedy upozorňoval na to, že aj v budúcej sezóne (2020/2021) bude práve PSG pre Bayern ťažkou prekážkou na ceste za obhajobou a zatiaľ sa tieto slová napĺňajú.S Bavormi zaznamenal vôbec prvú prehru v najprestížnejšej klubovej súťaži od novembra 2019, keď do nej vstúpil ako hlavný tréner tímu. Jeho aktuálna bilancia v LM je 15 víťazstiev - 1 remíza - 1 prehra."Som spokojný s hrou aj spôsobom, akým sme sa prezentovali. Neboli sme však takí efektívni a nebezpeční pred bránkou, ako zvyčajne bývame. Dnešný výsledok však nič nemení na tom, že chceme postúpiť do semifinále," podotkol Flick.Jeho náprotivok Mauricio Pochettino zápas zhodnotil takto: "Som šťastný z tohto výsledku, lebo sme ukázali vysoký stupeň tímovosti aj individuálnu kvalitu proti najlepšiemu tímu v Európe. Gratulujem hráčom k obetavosti, ktorú predviedli, ale musia ju ešte zopakovať."Odveta štvrťfinálovej konfrontácie PSG - FC Bayern je v Paríži na programe v utorok 13. apríla. Postupujúci v semifinále narazí na lepšieho z dvojice Manchester City - Borussia Dortmund.