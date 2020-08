Bayern rozdrvil FC Barcelona v Lige majstrov. Boli sme brutálne dominantní, vraví Müller (video)

Najpotupnejšia prehra v histórii

Prežíva druhú futbalovú mladosť

Morálka striedajúcich hráčov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 - Úchvatné, neuveriteľné, historické, šialené. Týmito slovami opisovali nemecké médiá pred viac než šiestimi rokmi triumf ich reprezentácie nad Brazíliou 7:1 v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale. Aktuálne majú Nemci a ich fanúšikovia veľký dôvod na to, aby si to mohli zopakovať.Bayern Mníchov rozdrvil FC Barcelona vo štvrťfinále Ligy majstrov 8:2 a uštedril hrdým Kataláncom jednu z najpotupnejších prehier v ich histórii."Zažili sme výnimočný futbalový večer, ale so zápasom s Brazíliou by som to neporovnával. To už je minulosť a vtedy sme nemali takú kontrolu nad zápasom ako dnes. Teraz sme sa od začiatku snažili dominovať, vtlačiť súperovi svoju hru. Najmä proti lopte sme boli brutálne dominantní," uviedol Thomas Müller pre TV Sky, cituje ho aj portál športového denníka Kicker.Podľa webu UEFA sa stal hráčom zápasu, čo technický pozorovateľ a bývalý rumunský reprezentant Cosmin Contra vysvetlil takto: "Strelil dva góly a nachádzal dostatok voľného priestoru medzi hernými líniami. A tvrdo pracoval aj v defenzíve. Skvelý prístup, pravý líder na ihrisku."Niekdajší obávaný strelec už nie je potrebný v nemeckej reprezentácii, ale v Bayerne v tridsiatke prežíva druhú futbalovú mladosť. Hansi Flick mu dal priestor na pozícii ofenzívneho stredopoliara a Müller sa odmeňuje skúsenosťami aj efektivitou v zakončení.Rovnako ako pred šiestimi rokmi v Belo Horizonte načal Brazíliu, aj teraz v Lisabone strelil prvý gól proti FC Barcelona. A ukázal pri tom futbalový um aj pohotovosť. Pravačkou si narazil loptu s Robertom Lewandowským a ľavačkou pohotovo zakončil."Fascinovalo ma, ako sa Lewy v tej situácii nesplašil. Nesnažil sa otočiť s loptou a divoko strieľať. On mi ju pekne vrátil. Bolo to úchvatné a otvorilo mi to srdce," podotkol Müller. A dodal ešte jeden zaujímavý postreh: "Dobrá nálada a tímový duch je aj večer, keď ideme všetci spolu na drink. Na ihrisku je však potrebné robiť to, čo si dopredu povieme. A v tomto zápase každý z nás robil to, čo mal robiť."Na demontáži Barcelony sa napokon podieľal dvoma gólmi aj asistenciou a ukázal, že aj po 20 rokoch v Bayerne Mníchov (vrátane mládežníckych kategórií) je telom aj dušou tohto bavorského veľkoklubu."Na našom výkone sa mi okrem tímového prístupu najviac páčila morálka striedajúcich hráčov. Hrali s rovnakou radosťou a pracovnou etikou ako tí, ktorí odišli z ihriska," všimol si Müller.Jeho názor podčiarkol svojím výkonom najmä Brazílčan Coutinho, ktorý prišiel na ihrisko v 75. min a svojmu bývalému klubu stihol streliť dva góly a na jeden prihrať.Na záver sa ešte Müller krátko zamyslel nad tým, čo čaká Bayern v semifinále proti víťazovi sobotného súboja Olympique Lyon - Manchester City. "Nič jednoduché. Máme za sebou skvelý zápas, ale ten ďalší sa začne od stavu 0:0," doplnil Müller.