Play-off NHL: Montreal deklasoval Flyers a Tatar prvou hviezdou zápasu. Triumf venovali chorému trénerovi Julienovi (video)

Hrali akoby o život

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Kotkaniemi sa učí veľmi rýchlo





Pánik dvakrát vystrelil a Sekera má mínusku









SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

15.8.2020 (Webnoviny.sk) - Brankár Montrealu Carey Price si vďaka 30 zákrokom pripísal shutout v druhom zápase 1. kola play-off proti Philadelphii , ale prvou hviezdou sa nestal.Tento honor spoluhráčovi "vyfúkol" Tomáš Tatar , ktorý strelil dva góly. Boli to prvé dva body 29-ročného slovenského krídelníka v tohtosezónnom play-off. Výrazne tým prispel k triumfu svojho tímu 5:0 a postaral sa o vyrovnanie série na 1:1.Hokejisti Montrealu nastúpili na zápas číslo 2 v Toronte bez svojho chorého trénera Clauda Juliena akoby im išlo o život. Canadiens prestrieľali Flyers v prvej tretine 16:6, hráči Philadelphie nevystrelili na bránku súpera počas 16:24 min.Na skóre sa to prejavilo v podobe dvoch gólov Montrealu. Skóre otvoril už po 62 sekundách Tatar, ktorý bez problémov dostal do bránky puk odrazený od brankára Cartera Harta po predchádzajúcej akcii Brendana Gallaghera "Mali sme príležitosti už v predchádzajúcom zápase, ale nedostali sme sa k odrazeným pukom. Je pekné, že som konečne skóroval. Od začiatku naša hra nabrala správny smer, silno sme sa odrazili a podali snaživý tímový výkon," uviedol Tomáš Tatar na klubovom webe Canadiens.Najproduktívnejší hráč Canadiens v základnej časti čakal na prvý bod aj gól až do šiesteho zápasu v play-off. Na začiatku druhej tretiny pridal ešte jeden gól, jeho utešená strela švihom počas presilovej hry sa odrazila do bránky od žŕdky."Na konci zápasu nie je podstatné, kto strelil góly. Všetko je to o tímovom výkone a súhre. Myslím si, že môžeme byť veľmi spokojní s tým ako sme dnes zahrali," doplnil Tatar."Po treťom góle súpera sme už ani nemali šance. Tento zápas sme však stratili už v prvej tretine. Nebol to dnes z našej strany adekvátny výkon," priznal kapitán Philadelphie Claude Giroux Rovnako ako Tatar sa dvoma gólmi na víťazstve Montrealu podieľal aj 20-ročný fínsky útočník Jesperi Kotkaniemi . Aj on pomohol vyhnať z bránky dosiaľ skvelého Cartera Harta, ktorého po štvrtom góle nahradil Brian Elliott."Je ešte mladý, ale učí sa rýchlo. Je rýchlejší a silnejší ako počas sezóny a veľký pokrok urobil už od nášho príchodu do Toronta," povedal o Kotkaniemim Kirk Muller, ktorý dočasne nahradil na trénerskom poste chorého Juliena. Ten medzitým v Montreale absolvoval operáciu koronárnej tepny a neočakáva sa, že sa vráti na lavičku počas play-off."Po zápase som si pozrel správy v telefóne a Julien bol jeden z prvých, ktorý nám gratuloval. Claude, toto víťazstvo je pre teba a tvoju rodinu," vyhlásil Muller na webe NHL.Ďalší dvaja slovenskí hokejisti sa v piatok so svojimi tímami netešili z víťazstiev. Washington prehral s New York Islanders 2:5 a v sérii 1. kola play-off Východnej konferencie už zaostáva 0:2.Capitals nepomohli ani dva góly kapitána Alexandra Ovečkina , slovenský útočník Richard Pánik si za desať a pol minúty na ľade pripísal dve strely na bránku. Dallas prehral s Calgary 0:2 aj preto, že brankár Cam Talbot pochytal všetkých 35 striel, ktoré na neho smerovali. Obranca Dallasu Andrej Sekera odohral iba 10:02 min, prezentoval sa dvoma bodyčekmi, jedným blokom strely súpera a mínusovým bodom. Calgary vedie v sérii 2:1.