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25. augusta 2026

Becík bude opäť kandidovať na predsedu Nitrianskeho kraja, počas kampane bude za voličmi jazdiť traktorom – VIDEO


Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Rekonštrukcia polikliniky Zariadenia sociálnych služieb

Chce tak nadviazať na aktivitu svojho otca, niekdajšieho ministra pôdohospodárstva Stanislava Becíka, ktorý sa istý čas presúval po krajine konským povozom. Predseda



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becik 676x474 25.8.2026 (SITA.sk) - Chce tak nadviazať na aktivitu svojho otca, niekdajšieho ministra pôdohospodárstva Stanislava Becíka, ktorý sa istý čas presúval po krajine konským povozom.


Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislav Becík (Hlas-SD) sa bude vo voľbách 24. októbra opäť uchádzať o hlasy voličov. Povedal to v utorok krátko po odovzdaní kandidátnej listiny s vysvetlením, že chce aby začatá práca bola aj dokončená „v prospech obyvateľov Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

Cestovať bude traktorom


Pri cestách za obyvateľmi miest a obcí v kraji bude v rámci kampane namiesto auta používať traktor. Chce tak nadviazať na aktivitu svojho otca, niekdajšieho ministra pôdohospodárstva Stanislava Becíka, ktorý sa istý čas presúval po krajine konským povozom. Dnes prišiel podporiť kandidatúru svojho syna, Branislava Becíka podporuje aj jeho predchodca, päťnásobný nitriansky župan Milan Belica.

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Branislav Becík zdôraznil, že kraj pod jeho vedením má najnižší dlh v prepočte na jedného obyvateľa a hospodári „bravúrne“ s prebytkom až 17 miliónov eur. Pripomenul, že v aktuálnom volebnom období bolo v kraji opravených 334 kilometrov ciest a 108 mostov, čo je podľa neho najviac zo všetkých krajov.

Výstavba zariadení sociálnych služieb


Nitriansky kraj má najstaršiu populáciu v rámci všetkých krajov, preto je podľa Becíka absolútnou prioritou výstavba ďalších zariadení sociálnych služieb. „K terajším 25 zariadeniam pribudnú na jeseň tri nové zariadenia a nové zastupiteľstvo bude riešiť výstavbu ďalšieho v Horných Lefantovciach,“ povedal Becík.

Ďalšou z priorít bude zdravotníctvo, kraj zrekonštruuje polikliniku v Topoľčanoch. V pláne má v spolupráci s predstaviteľmi samospráv vytvoriť „strediskové obce“, v ktorých by bola sústredená zdravotná starostlivosť.

Spolu s Branislavom Becíkom v utorok na tlačovej konferencii stáli aj kandidáti na krajských poslancov za Hlas-SD, Smer-SD či SNS.


Zdroj: SITA.sk - Becík bude opäť kandidovať na predsedu Nitrianskeho kraja, počas kampane bude za voličmi jazdiť traktorom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby 2026 na Slovensku predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Rekonštrukcia polikliniky Zariadenia sociálnych služieb
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