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Menštruačné zásobníky od dm pomôžu takmer 11-tisíc žiačkam
Tagy: Menštruácia Menštruačné potreby PR
dm drogerie markt rozširuje podporu základných škôl. Menštruačné potreby sú pre dm hygienický štandard, ktorý má byť dostupný pre všetkých. Po úspešnom prvom ročníku pokračuje dm ...
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25.8.2026 (SITA.sk) - dm drogerie markt rozširuje podporu základných škôl.
Menštruačné potreby sú pre dm hygienický štandard, ktorý má byť dostupný pre všetkých. Po úspešnom prvom ročníku pokračuje dm drogerie markt vo svojej iniciatíve a rozširuje pomoc pre žiačky na základných školách. Od septembra zabezpečí bezplatný a pravidelný prísun menštruačných potrieb na 85 školách, čím pomôže budovať hygienické podmienky počas vyučovania pre 10 628 žiačok.
Vďaka druhému ročníku projektu a spolupráci s partnerom Procter & Gamble pribudne na 55 nových školách spolu 197 menštruačných zásobníkov. Zároveň dm pokračuje v podpore 30 škôl z prvého ročníka, ktoré splnili kritériá a prejavili záujem o pokračovanie spolupráce.
Celkovo tak projekt v školskom roku 2026/2027 pokryje 85 škôl a 302 zásobníkov, ktoré budú pravidelne a bezplatne dopĺňané menštruačnými potrebami značiek Jessa a always.
"Záujem škôl o tento projekt nás veľmi teší. Za veľmi dôležité považujeme aj súvisiace aktivity, ktoré pomáhajú v školách odbúravať tabu a dievčatám aj chlapcom sprístupňujú menštruáciu ako prirodzenú súčasť života a ženského zdravia. V dm sme presvedčení, že menštruačné potreby sú nevyhnutným štandardom, ktorý má byť dostupný pre každého," uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Podmienkou účasti v iniciatíve bola aj v druhom ročníku realizácia osvetových aktivít priamo v školskom prostredí. Školy k téme pristupujú tvorivo – organizujú menštruačné dni, prednášky, diskusie otvorené aj pre chlapcov či prepojenie osvety s hodinami telesnej výchovy a zdravého životného štýlu.
Dobrým príkladom z praxe je Základná škola v Badíne, kde edukáciu o fyziológii ženského cyklu v minulom roku prepojili priamo s hodinami telesnej výchovy a so starostlivosťou o fyzickú aj psychickú pohodu.
"Naše žiačky veľmi oceňujú prítomnosť zásobníkov priamo na dievčenských toaletách. Bez ostychu si vezmú, keď potrebujú, alebo ich zachránia, keď to najmenej čakajú," opísala skúsenosti riaditeľka Petra Zacharová zo ZŠ SNP v Sučanoch, ktorá pokračuje v iniciatíve aj v druhom ročníku.
Skúsenosť potvrdzuje aj Marcela Bálintová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy s VJM v Rimavskej Sobote: "Žiačky sa aktívne zapájali a otvorene diskutovali. Vďaka spolupráci s dm majú u nás vložky stále k dispozícii, čo významne pomáha najmä tým, ktoré by k nim inak mali obmedzený prístup."
dm podporuje edukáciu na školách aj v rámci ďalších dôležitých tém. Jednou z jej iniciatív je spolupráca s občianskym združením ZA SEBA a rozvoj vzdelávacieho programu POSTAV SA ZA SEBA, ktorý dm podporila darom vo výške 100 000 eur. Cieľom tohto programu je osveta a budovanie zručností v oblasti osobnej bezpečnosti dievčat a žien.
Združenie doteraz vďaka podpore od dm vyškolilo 27 lektoriek a lektorov, ktorí v uplynulom školskom roku zorganizovali na školách workshopy pre viac ako 2 300 žiačok a žiakov.
"Z reakcií účastníkov našich workshopov vidíme, že program významne prispieva k prevencii násilia, šikany a pomáha posilňovať bezpečie detí aj školského personálu," zhodnotila Dominika Jašeková, lektorka a projektová koordinátorka programu POSTAV SA ZA SEBA. V budúcom školskom roku bude združenie organizovať kurzy sebaobrany pre ženy v regiónoch Slovenska a bude pokračovať v podcastoch ZA SEBA sebaobrana, ktoré prinášajú dôležité informácie a rady k prevencii násilia na ženách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Menštruačné zásobníky od dm pomôžu takmer 11-tisíc žiačkam © SITA Všetky práva vyhradené.
Menštruačné potreby sú pre dm hygienický štandard, ktorý má byť dostupný pre všetkých. Po úspešnom prvom ročníku pokračuje dm drogerie markt vo svojej iniciatíve a rozširuje pomoc pre žiačky na základných školách. Od septembra zabezpečí bezplatný a pravidelný prísun menštruačných potrieb na 85 školách, čím pomôže budovať hygienické podmienky počas vyučovania pre 10 628 žiačok.
Vďaka druhému ročníku projektu a spolupráci s partnerom Procter & Gamble pribudne na 55 nových školách spolu 197 menštruačných zásobníkov. Zároveň dm pokračuje v podpore 30 škôl z prvého ročníka, ktoré splnili kritériá a prejavili záujem o pokračovanie spolupráce.
Celkovo tak projekt v školskom roku 2026/2027 pokryje 85 škôl a 302 zásobníkov, ktoré budú pravidelne a bezplatne dopĺňané menštruačnými potrebami značiek Jessa a always.
"Záujem škôl o tento projekt nás veľmi teší. Za veľmi dôležité považujeme aj súvisiace aktivity, ktoré pomáhajú v školách odbúravať tabu a dievčatám aj chlapcom sprístupňujú menštruáciu ako prirodzenú súčasť života a ženského zdravia. V dm sme presvedčení, že menštruačné potreby sú nevyhnutným štandardom, ktorý má byť dostupný pre každého," uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Počet podporených škôl podľa krajov:
- Prešovský kraj: 19 škôl
- Banskobystrický kraj: 14 škôl
- Košický kraj: 13 škôl
- Žilinský kraj: 12 škôl
- Bratislavský kraj: 12 škôl
- Trnavský kraj: 7 škôl
- Trenčiansky kraj: 6 škôl
- Nitriansky kraj: 2 školy
Komplexná osveta na školách
Podmienkou účasti v iniciatíve bola aj v druhom ročníku realizácia osvetových aktivít priamo v školskom prostredí. Školy k téme pristupujú tvorivo – organizujú menštruačné dni, prednášky, diskusie otvorené aj pre chlapcov či prepojenie osvety s hodinami telesnej výchovy a zdravého životného štýlu.
Dobrým príkladom z praxe je Základná škola v Badíne, kde edukáciu o fyziológii ženského cyklu v minulom roku prepojili priamo s hodinami telesnej výchovy a so starostlivosťou o fyzickú aj psychickú pohodu.
"Naše žiačky veľmi oceňujú prítomnosť zásobníkov priamo na dievčenských toaletách. Bez ostychu si vezmú, keď potrebujú, alebo ich zachránia, keď to najmenej čakajú," opísala skúsenosti riaditeľka Petra Zacharová zo ZŠ SNP v Sučanoch, ktorá pokračuje v iniciatíve aj v druhom ročníku.
Skúsenosť potvrdzuje aj Marcela Bálintová, riaditeľka Špeciálnej základnej školy s VJM v Rimavskej Sobote: "Žiačky sa aktívne zapájali a otvorene diskutovali. Vďaka spolupráci s dm majú u nás vložky stále k dispozícii, čo významne pomáha najmä tým, ktoré by k nim inak mali obmedzený prístup."
Projekt POSTAV SA ZA SEBA
dm podporuje edukáciu na školách aj v rámci ďalších dôležitých tém. Jednou z jej iniciatív je spolupráca s občianskym združením ZA SEBA a rozvoj vzdelávacieho programu POSTAV SA ZA SEBA, ktorý dm podporila darom vo výške 100 000 eur. Cieľom tohto programu je osveta a budovanie zručností v oblasti osobnej bezpečnosti dievčat a žien.
Združenie doteraz vďaka podpore od dm vyškolilo 27 lektoriek a lektorov, ktorí v uplynulom školskom roku zorganizovali na školách workshopy pre viac ako 2 300 žiačok a žiakov.
"Z reakcií účastníkov našich workshopov vidíme, že program významne prispieva k prevencii násilia, šikany a pomáha posilňovať bezpečie detí aj školského personálu," zhodnotila Dominika Jašeková, lektorka a projektová koordinátorka programu POSTAV SA ZA SEBA. V budúcom školskom roku bude združenie organizovať kurzy sebaobrany pre ženy v regiónoch Slovenska a bude pokračovať v podcastoch ZA SEBA sebaobrana, ktoré prinášajú dôležité informácie a rady k prevencii násilia na ženách.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Menštruačné zásobníky od dm pomôžu takmer 11-tisíc žiačkam © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Menštruácia Menštruačné potreby PR
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