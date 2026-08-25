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KOOPERATIVA inovuje PZP: prináša viac pomoci na cestách v základnej cene


Tagy: Povinné zmluvné poistenie PR PZP

KOOPERATIVA predstavuje novú generáciu povinného zmluvného poistenia. KOOPERATIVA predstavuje novú generáciu povinného zmluvného poistenia. Súčasťou každého nového PZP je po novom automaticky ...



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gettyimages 2213745842 676x451 25.8.2026 (SITA.sk) - KOOPERATIVA predstavuje novú generáciu povinného zmluvného poistenia.


KOOPERATIVA predstavuje novú generáciu povinného zmluvného poistenia. Súčasťou každého nového PZP je po novom automaticky balík pripoistení Štart bez doplatku, vďaka ktorému klienti získajú asistenčné služby, upozornenia na nepriaznivé počasie, ponehodovú asistenciu či overenie vozidla. Poisťovňa zároveň ponúka možnosť rozšíriť si krytie o ďalšie balíky podľa individuálnych potrieb motoristov.

Motoristi si môžu vybrať z dvoch základných variantov poistenia, Partner a Europartner, pričom oba sú bez spoluúčasti. Súčasťou každého poistenia je automaticky a bez doplatku balík pripoistení Štart, ktorý zahŕňa asistenčné služby, službu Kooperativa Meteo, ponehodovú asistenciu a overenie vozidla prostredníctvom služby PASASIST.

"Pri výbere PZP dnes klienti nepozerajú len na cenu, ale aj na to, akú pomoc im poisťovňa poskytne v prípade problémov na cestách. Preto sme našu ponuku nastavili tak, aby vodič získal nielen poistné krytie, ale aj služby, ktoré mu môžu pomôcť v každodenných situáciách," hovorí Vladimír Bakeš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ KOOPERATIVY.

Pre klientov, ktorí požadujú širší rozsah krytia, sú k dispozícii aj voliteľné balíky Štart Plus, Klasik, Komfort a Premium. Tie môžu zahŕňať napríklad krytie škôd spôsobených živelnými udalosťami, stretom so zverou, poškodením čelného skla, batožiny či odcudzením vozidla.

Nová ponuka PZP je dostupná prostredníctvom obchodnej siete KOOPERATIVY aj online. Klienti si môžu poistné vypočítať a uzatvoriť z pohodlia domova prostredníctvom online kalkulačky a všetky potrebné dokumenty vrátane medzinárodnej automobilovej poisťovacej karty majú k dispozícii aj v elektronickej forme cez klientsky portál eKooperativa.

KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group ponúka občanom, fyzickým a právnickým osobám viac ako 80 produktov životného a neživotného poistenia. Poskytuje služby viac ako 1,5 miliónu klientov, spravuje takmer 2,5 milióna poistných zmlúv a za rok vybaví viac ako 230 tisíc poistných udalostí. Prvá súkromná univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku, KOOPERATIVA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, bola založená 30. októbra 1990. Majoritným akcionárom je jedna z najvýznamnejších poisťovní v Rakúsku, Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, so zastúpením v strednej a východnej Európe. Do skupiny VIG na Slovensku sa zaradila v roku 2001 KOMUNÁLNA poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group, v roku 2008 aj Poisťovňa Slovenskej sporiteľne, keď Erste Group Bank zavŕšila predaj svojich poisťovacích spoločností v strednej a východnej Európe spoločnosti Vienna Insurance Group. V roku 2018 došlo k integrácii Poisťovne Slovenskej sporiteľne s poisťovňou KOOPERATIVA. Spoločný podiel poisťovní skupiny Vienna Insurance Group na Slovensku dosiahol k 31.12.2025 úroveň 28,5 percenta.

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Zdroj: SITA.sk - KOOPERATIVA inovuje PZP: prináša viac pomoci na cestách v základnej cene © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Povinné zmluvné poistenie PR PZP
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