Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 9.6.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Stanislava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. júna 2026

Becík získal podporu desiatok starostov, o kandidatúre na župana však ešte nerozhodol


Tagy: nitriansky župan Podpora predseda samosprávneho kraja Primátori Regionálne voľby Starostovia

Hoci Branislavov Becík svoju kandidatúru v nasledujúcich regionálnych voľbách oficiálne nepotvrdil, starostovia a primátori mu vyjadrili jasnú podporu.  Starostovia a primátori presne poznajú problémy ...



Zdieľať
img_2399 2 scaled 1 676x451 9.6.2026 (SITA.sk) - Hoci Branislavov Becík svoju kandidatúru v nasledujúcich regionálnych voľbách oficiálne nepotvrdil, starostovia a primátori mu vyjadrili jasnú podporu. 


Starostovia a primátori presne poznajú problémy svojich obyvateľov, preto sú podľa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka prínosom pre župné zastupiteľstvo. Povedal to na utorkovom stretnutí so starostami obcí zo Žitného ostrova.

Mostom medzi vládou a samosprávou sú vyššie územné celky. A mostom medzi vyššími územnými celkami a ich obyvateľmi sú obce a mestá. Preto považujem za veľmi dôležité, aby v župných zastupiteľstvách sedelo čím viac starostov a primátorov, ktorí presne vedia, o čom diskutujeme, pretože problémy ľudí a aj ich riešenia poznajú z vlastných bohatých skúseností,“ uviedol župan Becík.

Dvadsaťštyri starostov najmä z okresu Komárno a primátor Kolárova Béla Halász na stretnutí deklarovali podporu Branislavovi Becíkovi v prípade, ak oznámi svoju opätovnú kandidatúru na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja reagoval, že si podporu od starostov váži, hoci ešte oficiálne neoznámil, či sa o svoj post bude opätovne uchádzať v jesenných regionálnych voľbách. „Mojou filozofiou je pracovať od prvého do posledného dňa mandátu a spolupracovať so všetkými starostami a primátormi, ktorým záleží na ľuďoch - bez ohľadu na to, či kandidovali ako nezávislí alebo s podporou niektorej politickej strany,“ prezradil Branislav Becík.

Spoluprácu medzi krajom a obcami označil za výbornú. „Verím, že budeme môcť spoločne naďalej rozvíjať Nitriansky samosprávny kraj a ešte viac pomáhať ľuďom. Ako bývalý starosta presne viem, akým problémom ľudia v obciach čelia a vedia to aj súčasní starostovia a primátori. Preto budem veľmi rád, ak budú aktívnou súčasťou nielen samosprávy obcí, ale aj samosprávy kraja,“ dodal nitriansky župan Becík.


Zdroj: SITA.sk - Becík získal podporu desiatok starostov, o kandidatúre na župana však ešte nerozhodol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nitriansky župan Podpora predseda samosprávneho kraja Primátori Regionálne voľby Starostovia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Odstúpi premiér Fico z funkcie? Progresívci mu pripomínajú vlastné slová po zisteniach o príjmoch jeho syna – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Opozícii sa nepodarilo odvolať ani Tibora Gašpara, opozícia však avizuje ďalšie pokusy až do volieb – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 