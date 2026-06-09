|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 9.6.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Stanislava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
09. júna 2026
Becík získal podporu desiatok starostov, o kandidatúre na župana však ešte nerozhodol
Hoci Branislavov Becík svoju kandidatúru v nasledujúcich regionálnych voľbách oficiálne nepotvrdil, starostovia a primátori mu vyjadrili jasnú podporu. Starostovia a primátori presne poznajú problémy ...
Zdieľať
9.6.2026 (SITA.sk) - Hoci Branislavov Becík svoju kandidatúru v nasledujúcich regionálnych voľbách oficiálne nepotvrdil, starostovia a primátori mu vyjadrili jasnú podporu.
Starostovia a primátori presne poznajú problémy svojich obyvateľov, preto sú podľa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka prínosom pre župné zastupiteľstvo. Povedal to na utorkovom stretnutí so starostami obcí zo Žitného ostrova.
„Mostom medzi vládou a samosprávou sú vyššie územné celky. A mostom medzi vyššími územnými celkami a ich obyvateľmi sú obce a mestá. Preto považujem za veľmi dôležité, aby v župných zastupiteľstvách sedelo čím viac starostov a primátorov, ktorí presne vedia, o čom diskutujeme, pretože problémy ľudí a aj ich riešenia poznajú z vlastných bohatých skúseností,“ uviedol župan Becík.
Dvadsaťštyri starostov najmä z okresu Komárno a primátor Kolárova Béla Halász na stretnutí deklarovali podporu Branislavovi Becíkovi v prípade, ak oznámi svoju opätovnú kandidatúru na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja reagoval, že si podporu od starostov váži, hoci ešte oficiálne neoznámil, či sa o svoj post bude opätovne uchádzať v jesenných regionálnych voľbách. „Mojou filozofiou je pracovať od prvého do posledného dňa mandátu a spolupracovať so všetkými starostami a primátormi, ktorým záleží na ľuďoch - bez ohľadu na to, či kandidovali ako nezávislí alebo s podporou niektorej politickej strany,“ prezradil Branislav Becík.
Spoluprácu medzi krajom a obcami označil za výbornú. „Verím, že budeme môcť spoločne naďalej rozvíjať Nitriansky samosprávny kraj a ešte viac pomáhať ľuďom. Ako bývalý starosta presne viem, akým problémom ľudia v obciach čelia a vedia to aj súčasní starostovia a primátori. Preto budem veľmi rád, ak budú aktívnou súčasťou nielen samosprávy obcí, ale aj samosprávy kraja,“ dodal nitriansky župan Becík.
Zdroj: SITA.sk - Becík získal podporu desiatok starostov, o kandidatúre na župana však ešte nerozhodol © SITA Všetky práva vyhradené.
Starostovia a primátori presne poznajú problémy svojich obyvateľov, preto sú podľa predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Branislava Becíka prínosom pre župné zastupiteľstvo. Povedal to na utorkovom stretnutí so starostami obcí zo Žitného ostrova.
„Mostom medzi vládou a samosprávou sú vyššie územné celky. A mostom medzi vyššími územnými celkami a ich obyvateľmi sú obce a mestá. Preto považujem za veľmi dôležité, aby v župných zastupiteľstvách sedelo čím viac starostov a primátorov, ktorí presne vedia, o čom diskutujeme, pretože problémy ľudí a aj ich riešenia poznajú z vlastných bohatých skúseností,“ uviedol župan Becík.
Dvadsaťštyri starostov najmä z okresu Komárno a primátor Kolárova Béla Halász na stretnutí deklarovali podporu Branislavovi Becíkovi v prípade, ak oznámi svoju opätovnú kandidatúru na post predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja reagoval, že si podporu od starostov váži, hoci ešte oficiálne neoznámil, či sa o svoj post bude opätovne uchádzať v jesenných regionálnych voľbách. „Mojou filozofiou je pracovať od prvého do posledného dňa mandátu a spolupracovať so všetkými starostami a primátormi, ktorým záleží na ľuďoch - bez ohľadu na to, či kandidovali ako nezávislí alebo s podporou niektorej politickej strany,“ prezradil Branislav Becík.
Spoluprácu medzi krajom a obcami označil za výbornú. „Verím, že budeme môcť spoločne naďalej rozvíjať Nitriansky samosprávny kraj a ešte viac pomáhať ľuďom. Ako bývalý starosta presne viem, akým problémom ľudia v obciach čelia a vedia to aj súčasní starostovia a primátori. Preto budem veľmi rád, ak budú aktívnou súčasťou nielen samosprávy obcí, ale aj samosprávy kraja,“ dodal nitriansky župan Becík.
Zdroj: SITA.sk - Becík získal podporu desiatok starostov, o kandidatúre na župana však ešte nerozhodol © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Odstúpi premiér Fico z funkcie? Progresívci mu pripomínajú vlastné slová po zisteniach o príjmoch jeho syna – VIDEO
Odstúpi premiér Fico z funkcie? Progresívci mu pripomínajú vlastné slová po zisteniach o príjmoch jeho syna – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Opozícii sa nepodarilo odvolať ani Tibora Gašpara, opozícia však avizuje ďalšie pokusy až do volieb – VIDEO
Opozícii sa nepodarilo odvolať ani Tibora Gašpara, opozícia však avizuje ďalšie pokusy až do volieb – VIDEO