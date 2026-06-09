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09. júna 2026
Odstúpi premiér Fico z funkcie? Progresívci mu pripomínajú vlastné slová po zisteniach o príjmoch jeho syna – VIDEO
Michal Fico si minulý rok prilepšil o 60-tisíc eur, pričom v priebehu dvoch rokov to môže byť aj viac ako 100-tisíc eur. Syn predsedu vlády
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9.6.2026 (SITA.sk) - Michal Fico si minulý rok prilepšil o 60-tisíc eur, pričom v priebehu dvoch rokov to môže byť aj viac ako 100-tisíc eur.
Syn predsedu vlády Roberta Fica a jediný konateľ Agentúry Smer Michal Fico dostával peniaze zo štátneho príspevku za voľby. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko.
S informáciou, že mal syn premiéra dostať za takmer dva roky okolo 100-tisíc eur, prišiel ako prvý portál Aktuality.sk. Ten upozornil, že Michal Fico si minulý rok prilepšil o 60-tisíc eur, pričom v priebehu dvoch rokov to môže byť aj viac ako 100-tisíc eur.
„Agentúra Smer je v skutočnosti len akousi opačnou práčkou na štátne zdroje, z ktorej strana Smer netransparentne financuje svoje aktivity aj v rámci kampane,“ vyhlásila poslankyňa Beáta Jurík (PS). Ako pripomenula, premiérov syn vlastní dva byty v bratislavskom Starom Meste, ktoré kúpil bez hypotéky.
„Nie je jasné, ako na ne mohol z vlastných príjmov zarobiť takmer 800-tisíc eur. Z dostupných zdrojov je očividné, že Michal Fico nemohol zarobiť ani na jeden, nieto ešte na dva byty bez hypotéky. Premiér sa k tomuto zázračnému riešeniu bytovej krízy odmieta vyjadrovať. Je tajomstvom úspechu narodiť sa ako syn premiéra Fica?” dodala Jurík a pripomenula, že premiér o tých ktorí si chcú kúpiť byt v Bratislave, hovorí ako o samovrahoch.
Poslankyňa ďalej pripomenula aj výrok predsedu vlády o tom, že by odstúpil z funkcie, keby takéto niečo na neho vytiahol politický oponent. „Tak teda čakáme na jeho demisiu,” vyhlásila Jurík. Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) upozornila, že strana Smer-SD dlhodobo obchádza pravidlá transparentnosti volebnej kampane.
„Kampane Smeru sú dlhodobo vyhodnocované ako tie najmenej transparentné. Jednu veľkú sumu prevedú na ich agentúru, a tá ďalej so štátnymi peniazmi narába bez možnosti verejnej kontroly ich využitia,” vysvetlila Mesterová.
Progresívci informovali, že v septembri budú iniciovať návrh, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet v prípade, že vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Mesterová podotkla, že obchádzanie zákona o transparentnosti je dôvod, prečo sa nevie, z akých zdrojov má Ficov syn vyplácanú mzdu či to, kam išli peniaze na kampaň.
Strana Smer-SD tieto tvrdenia odmieta, podľa nich sú účelové a ich cieľom je poškodiť predsedu vlády Roberta Fica a jeho rodinu. „Agentúra SMER sa neuchádzala o žiadne grantové výzvy, nečerpala fondy prostredníctvom účelových projektov, nebola predmetom žiadnych zistení o porušení zákona a nikdy nikomu nevykazovala svoje náklady 2-3 násobne. Michal Fico je riadnym konateľom Agentúry SMER, ktorá je samostatným právnym subjektom vykonávajúcim reálnu ekonomickú činnosť. Odmena konateľa je vyplácaná z prostriedkov obchodnej spoločnosti Agentúry Smer, ktoré pochádzajú z jej obchodnej činnosti," priblížila strana.
Smer prízvukoval, že každá politická strana podlieha prísnej kontrole hospodárenia. „Strana SMER - SSD je každoročne kontrolovaná nezávislým audítorom určeným zákonným spôsobom. Za celé obdobie existencie strany nebolo vo vzťahu k Agentúre SMER ani k hospodáreniu strany konštatované žiadne porušenie zákona či nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami," uviedli vo svojom reakcii.
Strana podľa svojich slov nebude akceptovať dvojitý meter. „Ak je podľa Aktualít.sk a Progresívneho Slovenska existencia spoločnosti vlastnenej politickou stranou dôvodom na mediálnu kampaň, bolo by korektné vysvetliť verejnosti, prečo si samotné Progresívne Slovensko v marci 2025 založilo spoločnosť Progresívna firma, s.r.o.. Alebo platí, že keď niečo robí SMER, je to problém, a keď to isté robí PS, je to moderné a progresívne riešenie?," uviedol Smer-SD
Zdroj: SITA.sk - Odstúpi premiér Fico z funkcie? Progresívci mu pripomínajú vlastné slová po zisteniach o príjmoch jeho syna – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Syn predsedu vlády Roberta Fica a jediný konateľ Agentúry Smer Michal Fico dostával peniaze zo štátneho príspevku za voľby. Upozornilo na to hnutie Progresívne Slovensko.
S informáciou, že mal syn premiéra dostať za takmer dva roky okolo 100-tisíc eur, prišiel ako prvý portál Aktuality.sk. Ten upozornil, že Michal Fico si minulý rok prilepšil o 60-tisíc eur, pričom v priebehu dvoch rokov to môže byť aj viac ako 100-tisíc eur.
Kúpa bytov bez hypotéky
„Agentúra Smer je v skutočnosti len akousi opačnou práčkou na štátne zdroje, z ktorej strana Smer netransparentne financuje svoje aktivity aj v rámci kampane,“ vyhlásila poslankyňa Beáta Jurík (PS). Ako pripomenula, premiérov syn vlastní dva byty v bratislavskom Starom Meste, ktoré kúpil bez hypotéky.
„Nie je jasné, ako na ne mohol z vlastných príjmov zarobiť takmer 800-tisíc eur. Z dostupných zdrojov je očividné, že Michal Fico nemohol zarobiť ani na jeden, nieto ešte na dva byty bez hypotéky. Premiér sa k tomuto zázračnému riešeniu bytovej krízy odmieta vyjadrovať. Je tajomstvom úspechu narodiť sa ako syn premiéra Fica?” dodala Jurík a pripomenula, že premiér o tých ktorí si chcú kúpiť byt v Bratislave, hovorí ako o samovrahoch.
Čakajú na demisiu
Poslankyňa ďalej pripomenula aj výrok predsedu vlády o tom, že by odstúpil z funkcie, keby takéto niečo na neho vytiahol politický oponent. „Tak teda čakáme na jeho demisiu,” vyhlásila Jurík. Poslankyňa Zuzana Mesterová (PS) upozornila, že strana Smer-SD dlhodobo obchádza pravidlá transparentnosti volebnej kampane.
„Kampane Smeru sú dlhodobo vyhodnocované ako tie najmenej transparentné. Jednu veľkú sumu prevedú na ich agentúru, a tá ďalej so štátnymi peniazmi narába bez možnosti verejnej kontroly ich využitia,” vysvetlila Mesterová.
Smer tvrdenia odmieta
Progresívci informovali, že v septembri budú iniciovať návrh, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet v prípade, že vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Mesterová podotkla, že obchádzanie zákona o transparentnosti je dôvod, prečo sa nevie, z akých zdrojov má Ficov syn vyplácanú mzdu či to, kam išli peniaze na kampaň.
Strana Smer-SD tieto tvrdenia odmieta, podľa nich sú účelové a ich cieľom je poškodiť predsedu vlády Roberta Fica a jeho rodinu. „Agentúra SMER sa neuchádzala o žiadne grantové výzvy, nečerpala fondy prostredníctvom účelových projektov, nebola predmetom žiadnych zistení o porušení zákona a nikdy nikomu nevykazovala svoje náklady 2-3 násobne. Michal Fico je riadnym konateľom Agentúry SMER, ktorá je samostatným právnym subjektom vykonávajúcim reálnu ekonomickú činnosť. Odmena konateľa je vyplácaná z prostriedkov obchodnej spoločnosti Agentúry Smer, ktoré pochádzajú z jej obchodnej činnosti," priblížila strana.
Prísna kontrola hospodárenia
Smer prízvukoval, že každá politická strana podlieha prísnej kontrole hospodárenia. „Strana SMER - SSD je každoročne kontrolovaná nezávislým audítorom určeným zákonným spôsobom. Za celé obdobie existencie strany nebolo vo vzťahu k Agentúre SMER ani k hospodáreniu strany konštatované žiadne porušenie zákona či nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami," uviedli vo svojom reakcii.
Strana podľa svojich slov nebude akceptovať dvojitý meter. „Ak je podľa Aktualít.sk a Progresívneho Slovenska existencia spoločnosti vlastnenej politickou stranou dôvodom na mediálnu kampaň, bolo by korektné vysvetliť verejnosti, prečo si samotné Progresívne Slovensko v marci 2025 založilo spoločnosť Progresívna firma, s.r.o.. Alebo platí, že keď niečo robí SMER, je to problém, a keď to isté robí PS, je to moderné a progresívne riešenie?," uviedol Smer-SD
Zdroj: SITA.sk - Odstúpi premiér Fico z funkcie? Progresívci mu pripomínajú vlastné slová po zisteniach o príjmoch jeho syna – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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