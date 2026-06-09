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09. júna 2026
Opozícii sa nepodarilo odvolať ani Tibora Gašpara, opozícia však avizuje ďalšie pokusy až do volieb – VIDEO
Návrh na odvolanie Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu podali poslankyne za Progresívne Slovensko. Kým bude podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) obžalovaný, ...
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Kým bude podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD) obžalovaný, mimoriadne schôdze a návrhy na jeho odvolanie bude opozičné Progresívne Slovensko podávať pri každej príležitosti, až do volieb. Zdôraznil to šéf hnutia Michal Šimečka.
„Slovenský parlament už zažil viaceré dramatické chvíle, ale ešte nikdy sa nestalo, že by v jeden deň poslanec počúval na súde obžalobu zo zosnovania zločineckej skupiny, a na druhý deň viedol schôdzu NR SR. Ide nám o ochranu dobrého mena tejto inštitúcie, ktoré je jeho obvinením poškvrnené. Preto sa Gašpara budeme snažiť odvolať aj na najbližšej schôdzi v septembri,” zdôraznil Šimečka. Ako ďalej uviedol, progresívci nechcú Gašparovi brať mandát, ktorý mu vo voľbách dali ľudia. „Nesúhlasíme však s tým, ako zneužíva svoje postavenie v parlamente na vlastnú obhajobu. Už len tento konflikt záujmov je dosť na to, aby odstúpil,” skonštatoval Šimečka.
Dubéci reagoval na Ficove vyjadrenia
Podpredseda parlamentu za progresívcov Martin Dubéci v tejto súvislosti uviedol, že koaličný pokus na jeho odvolanie nevidí ako niečo dôležité. „Slovensko nestojí a nepadá na tom, či som ja podpredsedom parlamentu, ale stojí a padá na tom, že má obžalovaného podpredsedu Národnej rady SR Gašpara,” vyhlásil. Reagoval tak na hrozby premiéra Roberta Fica, ktorý povedal, že ak bude opozícia iniciovať odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu Národnej rady SR, strana Smer-SD iniciuje odvolávanie opozičného podpredsedu parlamentu Martina Dubéciho.
Podľa poslankyne Veroniky Remišovej (klub Slovensko) je neakceptovateľné, aby Národnú radu SR akokoľvek reprezentoval človek, ktorého meno sa dlhodobo spája s obžalobou z organizovaného zločinu, korupcie a mafianizácie štátu v rozsahu, aký Slovensko nezažilo od čias Vladimíra Mečiara. „Funkcia podpredsedu parlamentu nie je technická ani stranícka pozícia. Ide o jednu z najvyšších ústavných funkcií, ktorá si vyžaduje vysokú morálnu integritu a rešpekt k princípom právneho štátu. Tibor Gašpar nieže nespĺňa tieto atribúty, ale je stelesnením ich presného opaku,“ vyhlásila Remišová.
Absolútnou diskvalifikáciou na výkon akejkoľvek verejnej funkcie je podľa opozičnej poslankyne skutočnosť, že Tibor Gašpar patrí medzi hlavných strojcov rozkladu právneho štátu na Slovensku. „Dnes už vidíme dôsledky tejto politiky v praxi. Rozbitie špecializovaných zložiek boja proti korupcii, oslabovanie trestného práva a systematické útoky na spravodlivosť viedli k prudkému nárastu kriminality a zhoršeniu bezpečnostnej situácie občanov. Aj vzhľadom na tieto zásahy reálne hrozí, že Gašpar a ďalší aktéri kauzy Očistec môžu vyviaznuť so symbolickými trestami alebo dokonca úplne bez trestu,“ doplnila Remišová.
Dodala, že Tibor Gašpar je symbolom éry, v ktorej sa moc zneužívala na ochranu vyvolených a na zastrašovanie tých, ktorí sa snažili domôcť spravodlivosti. Opozícii sa nepodarilo odvolať podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara (Smer-SD). Schôdza sa síce otvorila, keďže sa prezentoval dostatočný počet poslancov, no neschválili program schôdze. Predseda parlamentu Richard Raši tak schôdzu ukončil. Návrh na odvolanie Gašpara z funkcie podpredsedu parlamentu podali poslankyne za Progresívne Slovensko Zuzana Mesterová, Zuzana Števulová a Beáta Jurík.
Presadzovanie osobných záujmov vo funkcii
Poslankyne poukázali najmä na doterajšie vystupovanie a politické aktivity Gašpara vo funkcii podpredsedu parlamentu, pri ktorých je podľa nich zjavná snaha využívať pôsobenie v parlamente na presadzovanie krokov, ktoré môžu mať súvis s jeho vlastnou trestnou vecou či trestnými konaniami, ktoré sú vedené voči jeho blízkym osobám. Jeho konanie podľa poslankýň vyvoláva pochybnosti o tom, či výkon jeho funkcie nie je zneužívaný na presadzovanie osobných záujmov.
„Gašpar je v súčasnosti obžalovaný v trestnej veci známej ako kauza Očistec, v ktorej prokurátor kladie za vinu obžalovaným okrem iného založenie a podporovanie zločineckej skupiny, zneužívanie právomoci verejného činiteľa a korupčné trestné činy. Skutočnosť, že súd po preskúmaní podanej obžaloby rozhodol o nariadení hlavného pojednávania, nasvedčuje tomu, že obžaloba je dôvodná a spĺňa zákonné náležitosti,“ zdôraznili predkladateľky s tým, že takýto stav je nezlúčiteľný s výkonom jednej z najvyšších ústavných funkcií.
Dôveryhodnosť Národnej rady
Za osobitne závažné poslankyne pokladajú podozrenia, že postavenie podpredsedu parlamentu môže byť využívané na ovplyvňovanie a vytváranie tlaku na orgány činné v trestnom konaní alebo na politické ovplyvňovanie priebehu trestného konania vo vlastný prospech. V tomto zmysle sa podľa nich nedá opomenúť výpoveď svedka v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Ten totiž povedal, že ho Gašpar zastrašoval v čase, keď vykonával funkciu prezidenta Policajného zboru.
„Pokračovanie vo výkone tejto funkcie osobou, ktorá čelí obžalobe v závažnej trestnej veci a v prípade ktorej existujú pochybnosti o možnom zneužívaní funkcie v súvislosti s vlastným trestným konaním, môže negatívne vplývať na dôveryhodnosť Národnej rady SR ako ústavnej inštitúcie,“ uzavreli predkladateľky.
Zdroj: SITA.sk - Opozícii sa nepodarilo odvolať ani Tibora Gašpara, opozícia však avizuje ďalšie pokusy až do volieb – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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