Belasí zdolali v príprave Skalicu, Kmotrík chce titul a čo najlepšie umiestnenie v Európe

Weiss sa pre zranenie do hry nezapojil

Kmotrík chce získať titul

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Prvý prípravný zápas majstrovského ŠK Slovan Bratislava pred novou sezónou Fortuna ligy sa skončil jeho triumfom nad domácim druholigovým MFK Skalica 1:0. Jediný gól zápasu padol už v 9. min a jeho autorom bol brazílsky obranca Lucas Lovat Zápas pred necelými siedmimi stovkami divákov bol súčasťou významnej udalosti - oslavy storočnice skalického futbalu. Cena vstupenky bola 5 eur, pričom v tom bolo zahrnuté aj pivo a klobása zdarma.Tréner Slovana Ján Kozák ml. pripravil dve jedenástky, každá mala v pláne odohrať jeden polčas. Do zápasu nezasiahli Vladimír Weiss ml. Dávid Holman , ktorí majú drobné zranenia."Belasí od úvodu potvrdzovali postavenie favorita a mali hernú prevahu. Už v 9. min sa Čavrič uvoľnil na pravej strane, prihral de Kampsovi, ktorý posunul ešte do stredu Lovatovi. Lucas namieril po zemi k pravej žrdi a aj keď si Junas na jeho pokus siahol, lopta skončila v sieti," opísal gólový moment oficiálny portál ŠK Slovan Bratislava.Najbližšie sa Slovan Bratislava predstaví v príprave v utorok 28. júla doma proti maďarskému vicemajstrovi FC Fehérvár. Zápas sa začne o 17.30 h."Primárny cieľ je zisk titulu, na tom sa nič nemení. Čo sa týka Európy, na to sa musíme pozerať triezvo a realisticky. Faktom je, že náš koeficient nie je na takej úrovni, aby sme si vopred povedali, že naším jasným cieľom je kvalifikácia do skupinovej fázy jednej z pohárových súťaží. Samozrejme, v Európe sa chceme pobiť o čo najlepší výsledok a urobíme maximum pre úspech. Musíme byť realisti a nedostávať samých seba pod prehnaný tlak,“ uviedol generálny riaditeľ Slovana Bratislava Ivan Kmotrík ml. o predsezónnych ambíciách tímu z Tehelného poľa.