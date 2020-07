Zo Spiša do Moskvy dorazili bratia Hudáčkovci autom za 24 hodín, čakajú ich tvrdé tréningy

Cesta im ubehla rýchlo, pôvodne čakali náročnejší presun. Informuje o tom oficiálny portál SZĽH HockeySlovakia.sk.

25.7.2020 (Webnoviny.sk) - Hokejoví bratia Július Libor Hudáčkovci sa ešte minulý týždeň vybrali autom na dobrodružnú cestu do Ruska. Zo Spiša do Moskvy im to trvalo približne 24 hodín, krátku prestávku absolvovali v lotyšskej Rige a za volantom sa striedali každé tri hodiny.Kým starší Július zostal v Moskve, mladšieho Libora čakal po príchode do ruskej metropoly ešte letecký presun do Nižnekamska. Brankárska jednotka Spartaka sa v Moskve podrobila lekárskej prehliadke a absolvovala tiež prvý tréning.Ďalšie však boli prerušené, keďže moskovský klub zachvátila pandémia koronavírusu. Pozitívne testy mali po príchode do kempu nielen niektorí hráči, ale aj zamestnanci klubu. Momentálne sú všetci viazaní mlčanlivosťou.Prečo sa však bratia Hudáčkovci vybrali do Moskvy autom? "Z Európy do Moskvy ešte neexistuje pravidelná letecká linka. Nemali sme veľmi na výber. Objavila sa možnosť ísť autom a s Liborom sme ju využili. Cesta nám trvala približne 24 hodín, každé tri hodiny sme sa striedali pri volante. Mali sme prestávku v Rige, kde sme si trocha pospali. V Rusku letecká preprava už funguje, z Moskvy do Nižnekamska sú denne tri, štyri lety, preto sa Libor ďalej presúval lietadlom,“ vysvetlil v nedávnom rozhovore pre klubovú televíziu Spartaka vicemajster sveta 2012 a trojnásobný slovenský šampión s Košicami.Napriek dlhej ceste veľkú únavu nepociťoval a hneď si začal plniť povinnosti v klube. "Myslel som si, že presun bude náročnejší. Na cestách je dnes málo automobilov, pretože teraz je všetko zatvorené. Bola to zaujímavá trasa,“ priznal 31-ročný odchovanec spišského hokeja.Dlhú cestu využili s bratom aj na rozhovory na rôzne témy vrátane rodinných záležitostí, keďže v predošlých mesiacoch si veľa času na dlhú vzájomnú debatu pre množstvo povinností nenašli. Autom prešli cez päť krajín, pri prechode hraníc nemali žiadny problém. Niektorí colníci boli hokejoví fanúšikovia a ak mali deti, dostali od bratov hokejovú čiapku, šiltovku či kartičku s podpisom.Po opätovnom obnovení tréningového procesu čakajú Júliusa Hudáčka v Spartaku Moskva tvrdé tréningy pod vedením Olega Znaroka. O náročnosti prípravy niekdajšieho trénera ruskej reprezentácie by vedel rozprávať najmä Dominik Graňák . Účastník posledných troch Zápasov hviezd KHL prišiel do Ruska kvalitne pripravený."Už doma na Slovensku som bol štyri či päťkrát na ľade a skúšal som si nový výstroj. Pravidelne som trénoval aj na suchu, aby som si udržal fyzickú kondíciu. V Moskve som už absolvoval aj fyzické testy, výsledky sú rovnako dobré ako vlani. Na ľade sa po prvom tréningu so Spartakom ešte necítim, ako by som chcel. Je to aj novým výstrojom. Potrebujem ešte týždeň, dva aby som sa cítil ako skutočný profesionálny brankár,“ priznal pre klubovú televíziu Spartaka. Kontinentálna hokejová liga sa má začať už v septembri, ale aktuálne odporúčania v Rusku hovoria, že na tribúnach bude zaplnených maximálne 10 percent miest. Situácia sa do začiatku ligy môže zmeniť."Mám v hlave aj nápady na nové predstavenia na ľade. Každý však vie, čo sa momentálne deje. Verím, že už čoskoro bude všetko v poriadku a sezóna sa začne 2. septembra, ako si všetci želáme. Dúfam, že fanúšikovia budú na tribúnach. Nie je to iba moje želanie, ale želanie všetkých hráčov,“ dodal Július Hudáček.