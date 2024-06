Belgičania sa presúvajú do Frankfurtu, Lukaku má pred súbojom proti Slovákom dobrú náladu

Zdravotné problémy

Dobrá nálada

16.6.2024 (SITA.sk) - Posledný tréning belgickej futbalovej reprezentácie pred odchodom do Frankfurtu nad Mohanom - dejiska pondelkového súboja E-skupiny na ME 2024 proti Slovákom - bol v nedeľu predpoludním bez dvojice Axel Witsel, Thomas Meunier Ďalší dvaja obrancovia „Červených diablov" Arthur Theate a Jan Vertongen, ktorých predtým tiež trápili zdravotné problémy, sa už pripravovali s tímom vo Freibergu, kde majú Belgičania rozložený svoj základný tábor.„Vertonghen a Theate síce trénovali, ale nie je isté, či budú v pondelok k dispozícii proti Slovákom," napísali belgické médiá v nedeľu pred obedom. „Mužstvo odchádza o 15.15 h do Frankfurtu, predpokladaný príchod tam je o 18.00 h a o 18.45 h nasleduje predzápasová tlačovka s trénerom Domenicom Tedescom a kapitánom Kevinom de Bruynem," dodal web hln.be.Najväčšia ofenzívna hviezda Belgičanov Romelu Lukaku má pred vstupom do šampionátu dobrú náladu. Najlepší strelec kvalifikácie o postup na ME 2024 nastrieľal v národnom drese 85 gólov v 115 súbojoch, čo je priemer 0,74 gólu na jeden zápas, najvyšší spomedzi všetkých účastníkov tohtoročného Eura.„V tíme máme s hráčmi spoločnú whatsAppovú skupinu, kde si píšeme o novinkách. Ak niečo niekomu nevyjde na tréningu a stane sa terčom posmechu, musí to akceptovať," uviedol Romelu Lukaku a ešte dodal: „Naozaj tvoríme dobrú partiu. Po večeri sa v hoteli stretávame v relaxačnej miestnosti, hráme tam playStation,í biliard, šípky či stolný tenis. Panuje dobrá nálada, chceme sa na turnaji dostať čo najďalej."Belgické médiá uvádzajú, že o zápas proti Slovensku je medzi fanúšikmi Belgicka veľký záujem. „Vstupenky si už zakúpilo 11-tisíc Belgičanov, ale podľa údajov miestnej polície by na tribúnach Frankfurt arény malo byť až 15-tisíc fanúšikov Belgicka," tvrdí web hln.be.