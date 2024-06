Slováci Belgičanov ešte nikdy nezdolali. Stretli sa spolu trikrát, no vždy išlo o prípravný duel

Prvé súťažné stretnutie

Čierny kôň turnaja

16.6.2024 (SITA.sk) - V pondelok o 18.00 h vstúpi slovenská futbalová reprezentácia do ME 2024 v Nemecku. V prvom zápase zverenci trénera Francesca Calzonu narazia na favorizovaných Belgičanov, ktorých futbalisti spod Tatier v ére samostatnosti Slovenska ešte ani raz nezdolali.Vo Frankfurte však pôjde o vôbec prvé súťažné stretnutie oboch reprezentačných výberov. Doteraz sa Slováci s Belgickom stretli trikrát, zakaždým išlo o prípravný duel, pričom dvakrát sa zrodila remíza a v jednom prípade triumf „červených diablov“.Prvé meranie síl sa uskutočnilo 17. apríla 2002 a na Štadióne Kráľa Baudouina v Bruseli sa duel skončil remízou 1:1. Gól Slovenska pred vyše 22 rokmi zaznamenal z priameho kopu stredopoliar Vladimír Janočko . Rovnakým výsledkom sa skončil aj súboj v roku 2006 v Trnave, kde sa v drese s dvojkrížom na hrudi strelecky presadil útočník Filip Hološko . Doteraz naposledy sa tímy stretli v prípravnom zápase vo februári 2013. Belgičania v Bruggách triumfovali 2:1 po góloch Edena Hazarda Driesa Mertensa , gól Slovenska strelil Richard Lásik Belgičania si počas ostatných rokov prešli rôznymi obdobiami. Neraz boli pred MS či ME pasovaní do pozície čierneho koňa turnaja, no finálovú účasť si nevybojovali ani raz. Experti tvrdia, že súčasná generácia nedosahuje kvalitu výberov z predchádzajúcich troch veľkých podujatí, no iný názor má kapitán Slovenska Milan Škriniar „Belgičania sú jasným favoritom našej skupiny. Majú extrémnu kvalitu na každom poste. Viacerých hráčov dobre poznám, napríklad Romelua Lukakua, s ktorým som dva roky hral za Inter Miláno. Ak nemá svoj deň, dá sa proti nemu hrať. Ak ho má, tak je takmer nemožné ho ubrániť,“ povedal rodák zo Žiaru nad Hronom v relácii V športovom SITE.Slová vyzdvihujúce kvality Belgičanov použil na tlačovej konferencii priamo v dejisku šampionátu aj člen realizačného tímu Marek Hamšík . „Belgicko má obrovskú silu, pod týmto trénerom Domenicom Tedescom ešte neprehralo. Trvá to už 14 duelov. Keď dostanú góly, tak je to z penált. Musíme hrať ako kolektív - kompaktne, súdržne a veľmi blízko a úzko pri sebe," povedal pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) historicky najlepší strelec slovenskej reprezentácie a ešte dodal: „V nominácii Belgicka, našťastie, nie je Dries Mertens, s ktorým som hral v Neapole. Je to jeden z top hráčov. Mám tu však bývalého spoluhráča Yannicka Carrasca, s ktorým som bol v Číne. Je to veľmi nepríjemný a technický hráč. Musíme hrať kolektívne, aktívne a vysoko, ďaleko od našej bránky.“Na pravidlá v pondelkovom súboji medzi Belgičanmi a Slovákmi budú dohliadať tureckí rozhodcovia. Hlavným bude Umut Meler , na čiarach mu budú pomáhať Emre Eyisoy a Kerem Ersoy. Pozíciu štvrtého arbitra Európska futbalová únia (UEFA) zverejnila holandskému rodákovi s tureckými koreňmi Serdarovi Gözübüyükovi, systém videoasistenta rozhodcu (VAR) bude obsluhovať Nemec Bastian Dankert.