Taliani inkasovali najrýchlejší gól v histórii európskych šampionátov, Bajrami prekonal rekord z roku 2004 (video+foto)

16.6.2024 (SITA.sk) - Ani doteraz najrýchlejší gól v histórii európskych šampionátov, ktorý v sobotu zaznamenal Nedim Bajrami, nestačil Albánsku na body v úvodnom zápase na ME 2024 v Nemecku.Turnajový outsider podľahol favorizovanému Taliansku v Dortmunde 1:2. Dvadsaťpäťročný stredopoliar skóroval už po 22 sekundách hry a prekonal tak rekordný zápis Rusa Dmitrija Kiričenka, ktorý dal v roku 2004 gól do siete Grécka po 67 sekundách.„Som trochu prekvapený, pretože som nevedel, že môj gól je taký výnimočný z pohľadu histórie. Streliť gól za moju krajinu je vždy nádherné,“ zhodnotil autor rekordného zápisu pre oficiálne web Európskej futbalovej únie (UEFA) Obhajcov titulu spred troch rokov však nevydarený vstup do duelu nezaskočil. V 11. minúte sa po rohovom kope zahranom nakrátko presadil stopér Alessandro Bastoni a o päť minút neskôr strelou z voleja spoza šestnástky napol sieť Albáncov aj jeho klubový spoluhráč z milánskeho Interu Nicoló Barella.„Nezačali sme dobre, no podnikli sme reakciu, ktorú sme potrebovali. Vedieť reagovať na zlý vývoj je jedna z charakteristík dobrého tímu. Dnes sme mali aj rezervy, ale zvládli sme to,“ povedal 25-ročný Bastoni, ktorý tvoril stopérsku dvojicu s o tri roky mladším Riccardom Calafiorim Ten sa stal v nedeľu druhým najmladším stopérom ktorý na veľkom turnaji nastúpil v drese Talianska. V mladšom veku do dokázal iba ikonický Paolo Maldini, ktorý v roku 1998 na MS vo Francúzsku nastúpil vo veku 19 rokov a 350 dní.Tréner Albánska Sylvinho po stretnutí netajil sklamanie, no svojich zverencov za predvedený výkon pochválil.„S niektorými hernými prvkami som nadmieru spokojný, ale nemáme ani bod a to mrzí. Kľúčové podľa mňa bolo to, že sme za stavu 1:1 inkasovali zo situácie, ktorú sme mali riešiť lepšie. Chcel by som sa poďakovať našim fanúšikov, ktorí nám veľmi pomohli,“ povedal pre web UEFA bývalý reprezentant Brazílie.Taliani, ktorí vstúpili výhrou už do štvrtého veľkého turnaja za sebou, nastúpia na najbližší duel vo štvrtok 20. júna v Gelsenkirchene proti Španielom. Albánci narazia o deň skôr v Hamburgu na Chorvátov.