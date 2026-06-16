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16. júna 2026
Poprad zlanáril mladého českého útočníka. Pod Tatry prichádza Dvořák
V najvyššej českej súťaži odohral dovedna 50 zápasov, zaznamenal v nich 4 góly a 3 asistencie. Po českom trénerovi Ladislavovi Čihákovi budú mať v hokejovom Poprade aj českého ...
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16.6.2026 (SITA.sk) - V najvyššej českej súťaži odohral dovedna 50 zápasov, zaznamenal v nich 4 góly a 3 asistencie.
Po českom trénerovi Ladislavovi Čihákovi budú mať v hokejovom Poprade aj českého útočníka.
Pod Tatry prichádza 22-ročný center Adam Dvořák, ktorý je známy rýchlosťou a ofenzívnymi schopnosťami. Dvořák je odchovanec Plzne, kde prešiel mládežníckymi kategóriami a už v sezóne 2021/2022 debutoval v českej extralige.
V najvyššej českej súťaži odohral dovedna 50 zápasov, zaznamenal v nich 4 góly a 3 asistencie. Skúsenosti zbieral aj v medzinárodnom hokeji, keď pôsobil vo fínskej druhej lige Mestis. V tíme Ketterä Imatra prežil vydarenú sezónu 2025/2026, v 43 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov (15 gólov + 15 asistencií).
"Sme radi, že sa nám podarilo podpísať mladého perspektívneho hráča, ktorý je veľmi dobrý korčuliar a prezentuje sa aj ako dobrý strelec. Tešíme sa na jeho výkony v budúcej sezóne," uviedol športový manažér Richard Stehlík na webe HK Poprad.
"Poprad som si vybral, lebo je to skvelý klub s najlepšími fanúšikmi a výborným tímom. Myslím si, že nás čaká výborná sezóna. Fanúšikovia odo mňa môžu očakávať góly, rýchlosť a kvalitu na puku. Chcem im odkázať, že sa na nich všetci veľmi tešíme, budeme hrať pre nich a budeme predvádzať výborný hokej," skonštatoval Dvořák.
Zdroj: SITA.sk - Poprad zlanáril mladého českého útočníka. Pod Tatry prichádza Dvořák © SITA Všetky práva vyhradené.
Po českom trénerovi Ladislavovi Čihákovi budú mať v hokejovom Poprade aj českého útočníka.
Pod Tatry prichádza 22-ročný center Adam Dvořák, ktorý je známy rýchlosťou a ofenzívnymi schopnosťami. Dvořák je odchovanec Plzne, kde prešiel mládežníckymi kategóriami a už v sezóne 2021/2022 debutoval v českej extralige.
V najvyššej českej súťaži odohral dovedna 50 zápasov, zaznamenal v nich 4 góly a 3 asistencie. Skúsenosti zbieral aj v medzinárodnom hokeji, keď pôsobil vo fínskej druhej lige Mestis. V tíme Ketterä Imatra prežil vydarenú sezónu 2025/2026, v 43 zápasoch základnej časti nazbieral 30 bodov (15 gólov + 15 asistencií).
Tešia sa na jeho výkony
"Sme radi, že sa nám podarilo podpísať mladého perspektívneho hráča, ktorý je veľmi dobrý korčuliar a prezentuje sa aj ako dobrý strelec. Tešíme sa na jeho výkony v budúcej sezóne," uviedol športový manažér Richard Stehlík na webe HK Poprad.
Skvelý klub aj fanúšikovia
"Poprad som si vybral, lebo je to skvelý klub s najlepšími fanúšikmi a výborným tímom. Myslím si, že nás čaká výborná sezóna. Fanúšikovia odo mňa môžu očakávať góly, rýchlosť a kvalitu na puku. Chcem im odkázať, že sa na nich všetci veľmi tešíme, budeme hrať pre nich a budeme predvádzať výborný hokej," skonštatoval Dvořák.
Zdroj: SITA.sk - Poprad zlanáril mladého českého útočníka. Pod Tatry prichádza Dvořák © SITA Všetky práva vyhradené.
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