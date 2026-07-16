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 24hod.sk    Šport

16. júla 2026

Bellingham a jeho skrat po semifinále MS 2026. Zozadu zaútočil na protihráča a nasledovala potýčka – VIDEO


Tagy: Konflikt MS vo futbale 2026 Semifinále

Hráč Realu Madrid Jude Bellingham stál neďaleko radujúcich súperov, navzájom sa "ignorovali", no predsa len onedlho došlo ku konfliktu. Po záverečnom hvizde a obrate Argentíny v semifinále ...



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argentina_england_wcup_soccer_928_2 676x451 16.7.2026 (SITA.sk) - Hráč Realu Madrid Jude Bellingham stál neďaleko radujúcich súperov, navzájom sa "ignorovali", no predsa len onedlho došlo ku konfliktu.


Po záverečnom hvizde a obrate Argentíny v semifinále majstrovstiev sveta vo futbale proti Anglicku sa hráči "Albicelestes" tešili z postupu do druhého finále "mundialu" v rade.

Sklamaní Angličania neverili vlastným očiam, ako im výborne rozohraný duel ušiel medzi prsty, keď viedli, no defenzívne maniere a striedania trénera Thomasa Tuchela zrejme celý sen o titule po 60 rokoch zmarili.

Hráč Realu Madrid Jude Bellingham stál neďaleko radujúcich súperov, navzájom sa "ignorovali", no predsa len onedlho došlo ku konfliktu.

Zo záberov je vidieť, že v kruhu stojí šesť futbalistov Argentíny, ako posledný tam príde Valentin Barco. Až pri skupinovom objatí sa otočil k šesťgólovému strelcovi z aktuálnych MS, no nie je zrejmé, či mu aj niečo povedal.

Bellinghama to však vytočilo, pristúpil k nemu a udrel ho do zátylku. Súpera to nenechalo chladným a Angličana odstrčil a nasledovala krátka potýčka so strkaním a slovným zapojením.


Morgan Rogers a Lautaro Martínez "sokov" od seba oddelili a situácia sa po chvíli upokojila. Nie je jasné, či to bol útok odôvodnený alebo naopak.

Na tom, že si Argentína v nedeľu 19. júla zahrá vo finále MS proti Španielsku, sa nič nezmenilo. O deň skôr sa v stretnutí o bronz predstavia Francúzsko a Anglicko.


Zdroj: SITA.sk - Bellingham a jeho skrat po semifinále MS 2026. Zozadu zaútočil na protihráča a nasledovala potýčka – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Konflikt MS vo futbale 2026 Semifinále
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