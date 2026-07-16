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16. júla 2026
My sme Argentína a sme nezničiteľní! Postup Messiho a spol. do finále vo svetle štatistík je ešte úžasnejší
Argentína neprehrala vyraďovací zápas od semifinále na Copa América v roku 2019. My sme Argentína a sme nezničiteľní! Tento víťazný refrén ...
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My sme Argentína a sme nezničiteľní! Tento víťazný refrén argentínskych fanúšikov na majstrovstvách sveta v Severnej Amerike pravdepodobne doteraz znie v ušiach všetkým súperom, ktorí s úradujúcim majstrom sveta odohrali vyrovnané partie a napokon padli.
Argentína má na MS 2026 sedem životov a súperov vo vyraďovacej fáze posielala domov doslova unikátnym spôsobom.
V šestnásťfinále čelila neskúsenosti, ale aj nezlomnosti futbalistov z Kapverdských ostrovov a na ich zdolanie potrebovala až tretí gól v predĺžení na 3:2. V osemfinále proti Egyptu stáli Lionel Messi a spol. na prahu klinickej smrti, keď ešte v 78. min prehrávali 0:2, ale zdrvujúcou trinásťminútovkou otočili na 3:2.
Viacerí boli blízko
Nasledovalo štvrťfinále proti Švajčiarsku a húževnatého súpera, ktorý hral v početnej nevýhode zlomili až gólmi v 112. a 121. minúte v predĺžení na konečných 3:1. A napokon prišiel ďalší skvelý obrat v semifinále proti Anglicku z 0:1 na 2:1, ktorý trval síce len sedem minút, ale vzhľadom na hernú dominanciu sa to mohlo skončiť aj 5:1 pre obhajcu titulu.
"Argentína strelila vo vyraďovacej časti v štyroch zápasoch 11 gólov, počas celých MS nešla pod dva góly na zápas. Čo z toho všetkého vyplýva pre Španielsko vo finále? Ak sa chcú stať Španieli po druhý raz majstrami sveta, musia streliť nie jeden, ale možno dva či tri góly, lebo proti tímu so siedmimi životmi si nemôžete byť nikdy istí," napísal web športového denníka Marca.
Pätnásť víťazstiev
Rovnaký zdroj upozorňuje na päť štatistických faktov, ktoré robia súčasný argentínsky tím doslova nezničiteľným.
Od prehry s Brazíliou (0:2) v semifinále Copa América v roku 2019 Argentína vyhrala 15 po sebe idúcich vyraďovacích zápasov na veľkých turnajoch sedem rokov po sebe: Copa América 2021 (Ekvádor vo štvrťfinále, Kolumbia v semifinále a Brazília vo finále), Finalissima 2022 (Taliansko), Majstrovstvá sveta 2022 (Austrália, Holandsko, Chorvátsko a Francúzsko), Copa América 2024 (Ekvádor, Kanada a Kolumbia) a teraz na MS 2026 (Kapverdy, Egypt, Švajčiarsko a Anglicko).
Všetko sa zmenilo
Od spomenutej prehry s Brazíliou sa všetko zmenilo: Argentína odohrala 92 zápasov, v ktorých mala 75 výhier , 12 remíz a päť prehier. Skvelá bilancia pre Lionela Scaloniho. Výsledkom sú štyri veľké tituly: majstrovstvá sveta 2022, Finalissima 2022 (súboj víťaza Copa América s majstrom Európy) a dvakrát Copa América (2021 a 2024).
"Na aktuálnych majstrovstvách sveta strelila Argentína vo vyraďovacích zápasoch 11 gólov. Až deväť z nich (82 %) padlo po 75. minúte, čo naznačuje obrovskú mentálnu odolnosť tohto tímu. Lionel Scaloni je tretí tréner, ktorý vyhral Majstrovstvá sveta (2022) s Argentínou, po Césarovi Luisovi Menottim (1978) a Carlosovi Salvadorovi Bilardovi (1986)," vyrátala Marca a na záver ešte dodala:
Menotti už padol
"Týmto finále tréner z Malorky prekonal Menottiho a vyrovnal sa Bilardovi, ktorý sa tiež dostal dvakrát do finále, hoci v roku 1990 prehral s Nemeckom. Napokon Argentína je len krôčik od dosiahnutia bezprecedentného úspechu v modernom futbale, ktorým je víťazstvo na dvoch majstrovstvách sveta po sebe, čo sa dosiaľ podarilo iba v "starých časoch" Taliansku v rokoch 1934-1938 a Brazílii v rokoch 1958-1962."
Zdroj: SITA.sk - My sme Argentína a sme nezničiteľní! Postup Messiho a spol. do finále vo svetle štatistík je ešte úžasnejší © SITA Všetky práva vyhradené.
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