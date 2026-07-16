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16. júla 2026
Mnohé veľké národy vypadnú pred semifinále, takže je to úspech. Tuchel bude pokračovať do ME 2028
Thomas Tuchel je pripravený pokračovať ako tréner Anglicka až do ME 2028. Anglicko neudržalo vedenie 1:0 a prehralo v semifinále majstrovstiev sveta s odvekým rivalom Argentínou 1:2. Hlavný ...
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16.7.2026 (SITA.sk) - Thomas Tuchel je pripravený pokračovať ako tréner Anglicka až do ME 2028.
Anglicko neudržalo vedenie 1:0 a prehralo v semifinále majstrovstiev sveta s odvekým rivalom Argentínou 1:2.
Hlavný tréner Thomas Tuchel má však aj naďalej podporu Futbalovej asociácie (FA) a očakáva sa, že dovedie reprezentáciu Anglicka na majstrovstvá Európy 2028. Tie sa budú konať v Anglicku, Walese, Škótsku a Írsku.
Vedenie anglického futbalu ústami generálneho riaditeľa FA Marka Bullinghama deklarovalo plnú podporu trénerovi, ktorý doviedol "Troch levov" do semifinále MS 2026.
"Pokračujeme v zmluve až do domáceho Eura. Teším sa na to, aj keď je teraz ťažké pozerať sa tak ďaleko dopredu," vravel Tuchel podľa webu BBC Sport.
Na obrovskú kritiku, ktorá sa zniesla na jeho hlavu za ultra defenzívnu taktiku, ktorá viedla k obratu z 1:0 na 1:2 proti Argentíne, 52-ročný nemecký tréner podľa webu BBC Sport odpovedal:
"Mnoho veľkých futbalových národov vypadne pred semifinále, takže je to úspech. Samozrejme, po prehre vo veľkom zápase sa to ťažko hodnotí. Nikto to momentálne nechce počuť; ani ja, pretože od seba vždy požadujeme maximum. Taká je jednoducho povaha súťaživosti.“
Tuchel podpísal vo februári dvojročné predĺženie zmluvy, pričom bol v januári 2025 vymenovaný na 18-mesačnú misiu s cieľom vyhrať majstrovstvá sveta.
Jeho priemerný ročný plat sa podľa anglických médií pohybuje na úrovni 5,9 milióna eur. Napriek sklamaniu z prehry v semifinále bude postup Anglicka interne vnímaný ako relatívny úspech. Potvrdzujú to aj slová Marka Bullinghama.
"Je srdcervúce byť tak blízko. Hráči aj Thomas dali do toho všetko a tím, tréneri a personál nemohli počas turnaja pracovať viac. Chcel by som sa im všetkým poďakovať – a tiež srdečne poďakovať našim úžasným fanúšikom tu v USA a doma," skonštatoval generálny riaditeľ FA
Zdroj: SITA.sk - Mnohé veľké národy vypadnú pred semifinále, takže je to úspech. Tuchel bude pokračovať do ME 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
Anglicko neudržalo vedenie 1:0 a prehralo v semifinále majstrovstiev sveta s odvekým rivalom Argentínou 1:2.
Hlavný tréner Thomas Tuchel má však aj naďalej podporu Futbalovej asociácie (FA) a očakáva sa, že dovedie reprezentáciu Anglicka na majstrovstvá Európy 2028. Tie sa budú konať v Anglicku, Walese, Škótsku a Írsku.
Pokračujú v zmluve
Vedenie anglického futbalu ústami generálneho riaditeľa FA Marka Bullinghama deklarovalo plnú podporu trénerovi, ktorý doviedol "Troch levov" do semifinále MS 2026.
"Pokračujeme v zmluve až do domáceho Eura. Teším sa na to, aj keď je teraz ťažké pozerať sa tak ďaleko dopredu," vravel Tuchel podľa webu BBC Sport.
Je to úspech
Na obrovskú kritiku, ktorá sa zniesla na jeho hlavu za ultra defenzívnu taktiku, ktorá viedla k obratu z 1:0 na 1:2 proti Argentíne, 52-ročný nemecký tréner podľa webu BBC Sport odpovedal:
"Mnoho veľkých futbalových národov vypadne pred semifinále, takže je to úspech. Samozrejme, po prehre vo veľkom zápase sa to ťažko hodnotí. Nikto to momentálne nechce počuť; ani ja, pretože od seba vždy požadujeme maximum. Taká je jednoducho povaha súťaživosti.“
Takmer 6 miliónov
Tuchel podpísal vo februári dvojročné predĺženie zmluvy, pričom bol v januári 2025 vymenovaný na 18-mesačnú misiu s cieľom vyhrať majstrovstvá sveta.
Jeho priemerný ročný plat sa podľa anglických médií pohybuje na úrovni 5,9 milióna eur. Napriek sklamaniu z prehry v semifinále bude postup Anglicka interne vnímaný ako relatívny úspech. Potvrdzujú to aj slová Marka Bullinghama.
Bolí to, ale ďakujú
"Je srdcervúce byť tak blízko. Hráči aj Thomas dali do toho všetko a tím, tréneri a personál nemohli počas turnaja pracovať viac. Chcel by som sa im všetkým poďakovať – a tiež srdečne poďakovať našim úžasným fanúšikom tu v USA a doma," skonštatoval generálny riaditeľ FA
Zdroj: SITA.sk - Mnohé veľké národy vypadnú pred semifinále, takže je to úspech. Tuchel bude pokračovať do ME 2028 © SITA Všetky práva vyhradené.
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