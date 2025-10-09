Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

09. októbra 2025

Benátska komisia sa bude zaoberať stanoviskom k novele Ústavy SR a zmenami v zákone o neziskovkách


Benátska komisia sa na svojom zasadnutí bude zaoberať aj stanoviskom k novele Ústavy Slovenskej republiky a zmenami v ...



66857f2b79a61578407336 676x370 9.10.2025 (SITA.sk) - Benátska komisia sa na svojom zasadnutí bude zaoberať aj stanoviskom k novele Ústavy Slovenskej republiky a zmenami v zákone o neziskových organizáciách. O tom, že program 144. plenárneho zasadnutia Benátskej komisie, ktoré sa 9. a 10. októbra koná v Benátkach, obsahuje aj body venované Slovenskej republike, informovali z Odboru tlačového a informačného Kancelárie Ústavného súdu (ÚS) SR.


Predmetné body sa týkajú práve schvaľovania stanoviska k návrhu zmien a doplnení Ústavy SR, aj návrhu stanoviska k zmenám a doplneniam zákona o neziskových organizáciách poskytujúcich služby všeobecného záujmu. Slovensko bude na plenárnom zasadnutí Benátskej komisie zastupovať stála členka komisie, ktorou je sudkyňa ústavného súdu Jana Baricová.

„Okrem uvedeného bude zasadnutie Benátskej komisie venované aj návrhu zákona o Ústavnom súde Moldavskej republiky, kompatibilite pätnásteho dodatku k Ústave Maďarskej republiky s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv, spôsobu voľby sudcov Súdnej rady v Španielsku, návrhu správy amicus curiae o zlučiteľnosti čl. 236 Trestného zákona Arménska s európskymi normami právnej istoty, ako aj správe o vplyve väzby starostov na výkon miestnej a regionálnej samosprávy. Prerokovaný bude aj návrh spoločného stanoviska Benátskej komisie a Generálneho riaditeľstva pre ľudské práva a právny štát Rady Európy k návrhu zmien a doplnení o disciplinárnych konaniach proti sudcom, vyhláseniach o integrite a iných postupoch na Ukrajine," priblížili z Kancelárie ÚS SR.

Taktiež informovali, že po aktuálnom plenárnom zasadnutí sa v sobotu 11. októbra bude konať slávnostné podujatie pri príležitosti osláv 35. výročia Benátskej komisie, a to v Dóžovom paláci. Zavŕšené bude výstavou „Demokracia prostredníctvom práva: od Najpokojnejšej republiky k Benátskej komisii Rady Európy“.


Zdroj: SITA.sk - Benátska komisia sa bude zaoberať stanoviskom k novele Ústavy SR a zmenami v zákone o neziskovkách © SITA Všetky práva vyhradené.

