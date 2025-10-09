|
09. októbra 2025
Žena chcela v nohavičkách preniesť drogy do väznice
Chcela zrejme potešiť priateľa, ktorý sedí za mrežami, a na prilepšenie mu prepašovať drogy. Kontraband sa však štyridsaťtriročnej žene do väznice v meste Stráž pod Ralskem predniesť ...
9.10.2025 (SITA.sk) - Chcela zrejme potešiť priateľa, ktorý sedí za mrežami, a na prilepšenie mu prepašovať drogy. Kontraband sa však štyridsaťtriročnej žene do väznice v meste Stráž pod Ralskem predniesť nepodarilo. Zradila ju jej vlastná nervozita. Informuje o tom web Novinky.cz.
Do podprsenky a nohavičiek si ukryla dve vrecúška s narkotikami a chcela sa s nimi dostať cez kontrolu. Jej správanie však bolo také nápadné, že ju pracovníčky väzenskej služby vyzvali na to, aby sa podrobila osobnej prehliadke a drogy u nej objavili.
„V jednom z vrecúšok sa nachádzalo 1,92 gramu bielej kryštalickej látky, ktorá pri orientačnom teste vykazovala prítomnosť metamfetamínu. V druhom bolo 15 tabliet liečiva, ktoré s pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou obsahuje drogu. Zaistený nález sme nechali laboratórne preskúmať v rámci prebiehajúceho trestného konania", uviedla hovorkyňa polície Ivana Baláková.
Teraz môže za pokus prepašovať drogy do väznice skončiť za mrežami aj dotyčná žena. Policajti ju podozrievajú zo spáchania prečinu nedovolenej výroby a iného nakladania s omamnými a psychotropnými látkami a jedmi.
Zdroj: SITA.sk - Žena chcela v nohavičkách preniesť drogy do väznice © SITA Všetky práva vyhradené.
