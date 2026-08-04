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BENCONT predstavuje Zelku, nové byty na hranici Dúbravky a lesa
Tagy: Bývanie PR rezidenčný projekt
BENCONT DEVELOPMENT predstavuje nový rezidenčný projekt Zelka, ktorý vznikne na Dúbravčickej ulici v bratislavskej Dúbravke. Projekt prinesie v bytovom dome na 7 poschodiach 43 bytov. V ponuke tu budú ...
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4.8.2026 (SITA.sk) - BENCONT DEVELOPMENT predstavuje nový rezidenčný projekt Zelka, ktorý vznikne na Dúbravčickej ulici v bratislavskej Dúbravke.
Projekt prinesie v bytovom dome na 7 poschodiach 43 bytov. V ponuke tu budú praktické 1- až 3-izbové byty a jeden nadštandardne priestranný 5-izbový byt.
Začiatok výstavby je naplánovaný na september 2026, dokončenie stavby na 2. kvartál 2028 a kolaudácia na 3. kvartál 2028.
Zelka vzniká v pokojnej časti Dúbravky v blízkosti lesa. Projekt tak spája pokojné prostredie a kompletnú občiansku vybavenosť etablovanej mestskej časti. V pešej dostupnosti sa nachádzajú školy, materské školy, obchody, reštaurácie, zdravotnícke služby aj športoviská. Zásadná je tiež dostupnosť. V blízkosti Zelky sa nachádza konečná električková zastávka Pri kríži, ktorá priamou linkou číslo 4 spája Dúbravku s nábrežím, centrom mesta, Krížnou ulicou, Trnavským mýtom a Novým Mestom. Cesta do centra trvá električkou približne 20 minút. Lokalita má ideálne spojenie s diaľnicou D2, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia dostanú do ďalších častí Bratislavy aj mimo mesta. Neďaleko vyrastie tiež pripájač na diaľnicu D1, čo zvýši komfort obyvateľov pri ceste do a z práce.
K dispozícii budú byty s výmerou od 26 m² do 78 m² a jeden 5 izbový byt s rozlohou 125 m2. Ceny bytov začnú na 138 000 eur s DPH za 1– izbový byt. Aktuálna priemerná cena 2-izbového bytu v Zelke sa pohybuje na úrovni 244 tisíc eur s DPH.
"Pri Zelke využívame jednu z najväčších výhod Dúbravky – možnosť bývať v pokojnom prostredí, a zároveň zostať súčasťou plnohodnotného mestského prostredia s možnosťou bezproblémovej MHD do centra i prístupu na diaľnicu," povedal Martin Šimurda, konateľ BENCONT DEVELOPMENT.
Základné informácie o projekte:
*Uvedené termíny sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od priebehu výstavby
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - BENCONT predstavuje Zelku, nové byty na hranici Dúbravky a lesa © SITA Všetky práva vyhradené.
Projekt prinesie v bytovom dome na 7 poschodiach 43 bytov. V ponuke tu budú praktické 1- až 3-izbové byty a jeden nadštandardne priestranný 5-izbový byt.
Začiatok výstavby je naplánovaný na september 2026, dokončenie stavby na 2. kvartál 2028 a kolaudácia na 3. kvartál 2028.
Zelka vzniká v pokojnej časti Dúbravky v blízkosti lesa. Projekt tak spája pokojné prostredie a kompletnú občiansku vybavenosť etablovanej mestskej časti. V pešej dostupnosti sa nachádzajú školy, materské školy, obchody, reštaurácie, zdravotnícke služby aj športoviská. Zásadná je tiež dostupnosť. V blízkosti Zelky sa nachádza konečná električková zastávka Pri kríži, ktorá priamou linkou číslo 4 spája Dúbravku s nábrežím, centrom mesta, Krížnou ulicou, Trnavským mýtom a Novým Mestom. Cesta do centra trvá električkou približne 20 minút. Lokalita má ideálne spojenie s diaľnicou D2, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia dostanú do ďalších častí Bratislavy aj mimo mesta. Neďaleko vyrastie tiež pripájač na diaľnicu D1, čo zvýši komfort obyvateľov pri ceste do a z práce.
K dispozícii budú byty s výmerou od 26 m² do 78 m² a jeden 5 izbový byt s rozlohou 125 m2. Ceny bytov začnú na 138 000 eur s DPH za 1– izbový byt. Aktuálna priemerná cena 2-izbového bytu v Zelke sa pohybuje na úrovni 244 tisíc eur s DPH.
"Pri Zelke využívame jednu z najväčších výhod Dúbravky – možnosť bývať v pokojnom prostredí, a zároveň zostať súčasťou plnohodnotného mestského prostredia s možnosťou bezproblémovej MHD do centra i prístupu na diaľnicu," povedal Martin Šimurda, konateľ BENCONT DEVELOPMENT.
Základné informácie o projekte:
- Lokalita a veľkosť: Projekt vzniká na Dúbravčickej ulici v bratislavskej Dúbravke. Tvorí ho 1 bytový dom so seidmimi poschodiami, v ktorom sa bude nachádzať 43 bytov.
- Skladba bytov: V ponuke sú 1- až 3-izbové byty a jeden 5-izbový byt. Ich výmery sa budú pohybovať od 26 do 78 m², pričom 5-izbový byt má rozlohu 124 m² a terasu o veľkosti 78 m². Ostatné byty budú v disponovať balkónom o rozlohe od 3,5 m² do 7 m².
- Ceny: Najlacnejší 1- izbový byt s výmerou 26 m² bude v ponuke za 138 600 eur s DPH, najdrahší 3 – izbový byt s výmerou 78 m² za 360 500 eur s DPH. Parkovacie miesto bude stáť od 20 000 eur s DPH.
- Štandard bývania: Novým obyvateľom budú byty odovzdávané v štandarde, ktorý zahŕňa laminátové podlahy, keramické dlažby a obklady, vybavenie kúpeľne a toalety, bezpečnostné vstupné dvere, vykurovanie a rozvody pre televíziu, internet a optické pripojenie. Byty budú mať balkón alebo terasu s elektrickou zásuvkou.
- Energetická efektívnosť: Budovy budú spĺňať požiadavky energetickej triedy A0.
- Parkovanie: Pre obyvateľov bude pripravených [46 parkovacích miest v podzemnej garáži a 22 vonkajších parkovacích miest.
- Verejná doprava: V blízkosti Zelky sa nachádza konečná električková zastávka Pri kríži. Priama linka číslo 4 spája Dúbravku s nábrežím, centrom mesta, Krížnou ulicou, Trnavským mýtom a Novým Mestom. Cesta do centra trvá približne 20 minút.
- Automobilová doprava: Lokalita má ideálne spojenie s diaľnicou D2, prostredníctvom ktorej sa obyvatelia dostanú do ďalších častí Bratislavy aj mimo mesta. Neďaleko vyrastie tiež pripájač na diaľnicu D1, čo zásadne zvýši komfort a dostupnosť lokality.
- Občianska vybavenosť: V širšom pešom dosahu sa nachádzajú materské a základné školy, obchody, zdravotnícke zariadenia, reštaurácie, kaviarne a športoviská. Dúbravčická ulica patrí v školskom roku 2026/2027 do spádovej oblasti Materskej školy Nejedlého 8.
Predpokladaný harmonogram výstavby*
- Začiatok predaja: júl 2026
- Začiatok výstavby: september 2026
- Dokončenie hrubej stavby: 4. kvartál 2027
- Dokončenie stavebných prác: 2. kvartál 2028
- Kolaudácia: 3. kvartál 2028
*Uvedené termíny sú orientačné a môžu sa meniť v závislosti od priebehu výstavby
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - BENCONT predstavuje Zelku, nové byty na hranici Dúbravky a lesa © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bývanie PR rezidenčný projekt
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