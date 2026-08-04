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04. augusta 2026

Pyrotechnici zneškodnili pri Komárne 700-kilogramovú britskú leteckú bombu z druhej svetovej vojny – VIDEO


Tagy: Bomba Dunaj letecká munícia Munícia z druhej svetovej vojny zneškodnenie Zneškodnenie bomby

Nebezpečnú muníciu objavenú v Dunaji pri obci Virt previezli na bezpečné miesto, kde ju odborníci odpálili riadeným výbuchom. Podľa polície pochádza z operácie britského letectva z roku ...



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764817673_1061085592928029_439820731825784917_n 676x304 4.8.2026 (SITA.sk) - Nebezpečnú muníciu objavenú v Dunaji pri obci Virt previezli na bezpečné miesto, kde ju odborníci odpálili riadeným výbuchom. Podľa polície pochádza z operácie britského letectva z roku 1944.


Pyrotechnici Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre v spolupráci s pyrotechnikmi Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru v Bratislave a príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru úspešne zneškodnili 700-kilogramovú britskú leteckú bombu, nájdenú v dôsledku poklesu hladiny Dunaja pri Komárne.

Ako Policajný zbor informoval na sociálnej sieti, bombu z blízkosti obce Virt previezli na vopred určené bezpečné miesto, kde ju odborníci uložili do približne päť metrov hlbokej jamy a za prísnych bezpečnostných opatrení odpálili riadeným výbuchom.

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„Podľa doterajších zistení ide o britskú leteckú námornú mínu z obdobia II. svetovej vojny. Na územie dnešného Slovenska sa s najväčšou pravdepodobnosťou dostala počas operácie Operation Gardening, v rámci ktorej britské Kráľovské letectvo (RAF) v roku 1944 zamínovalo rieku Dunaj s cieľom narušiť zásobovanie nepriateľských vojsk,“ vysvetlila polícia.

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Mínu objavili v nedeľu 2. augusta v Dunaji pri obci Virt v okrese Komárno. V súvislosti s jej vytiahnutím z rieky bola dočasne presušená lodná doprava.




Zdroj: SITA.sk - Pyrotechnici zneškodnili pri Komárne 700-kilogramovú britskú leteckú bombu z druhej svetovej vojny – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bomba Dunaj letecká munícia Munícia z druhej svetovej vojny zneškodnenie Zneškodnenie bomby
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