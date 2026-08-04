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04. augusta 2026

Boje neutíchajú ani v Afrike. V pohraničnej rieke v Sudáne našli telá 15 bojovníkov z etiópskeho Tigraja


Tagy: nepokoje v Etiópii Tigraj

Po obnovených bojoch na severe Etiópie našli v sudánskom pohraničí telá 15 povstalcov z Tigraja. Do Sudánu v posledných dňoch utiekli stovky Etiópčanov vrátane zranených bojovníkov. V sudánskom ...



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ethiopia_tigray_84538 676x450 4.8.2026 (SITA.sk) - Po obnovených bojoch na severe Etiópie našli v sudánskom pohraničí telá 15 povstalcov z Tigraja. Do Sudánu v posledných dňoch utiekli stovky Etiópčanov vrátane zranených bojovníkov.


V sudánskom pohraničnom meste našli v pondelok v rieke Setit telá 15 bojovníkov tigrajských povstalcov. Agentúre AFP to potvrdil zdravotnícky zdroj po obnovených zrážkach medzi etiópskymi federálnymi silami a Tigrajským ľudovým oslobodzovacím frontom (TPLF).

Podľa anonymného zdroja z nemocnice vo Wad al-Hulajwahu telá z rieky vytiahli miestni obyvatelia. Nemocnica zároveň prijala šiestich zranených. Medzi ľuďmi, ktorí v ostatných dňoch utekajú z Etiópie do susedného Sudánu, sú aj zranení bojovníci TPLF.

TPLF v sobotu obvinil etiópsku vládu zo spustenia „rozsiahlej pechotnej ofenzívy“ po vypuknutí bojov v oblasti Shererina na severe krajiny. Povstalci uviedli, že zrážky sa skončili v nedeľu, pričom nezverejnili údaje o počte obetí. Etiópske úrady sa k tvrdeniam, že útok iniciovala vláda, zatiaľ nevyjadrili.

Obyvatelia na sudánskej strane hranice počas bojov hlásili výbuchy a intenzívnu streľbu. Svedok z pohraničného mesta Hamdajet agentúre AFP povedal, že do mesta dorazilo viacero zranených z Etiópie, ktorí sú momentálne ubytovaní v dome miestneho predstaviteľa.

Vzťahy medzi Etiópiou a Sudánom sú dlhodobo napäté. Addis Abeba v máji obvinila sudánsku armádu z podpory žoldnierov napojených na TPLF, zatiaľ čo Chartúm tvrdí, že z územia Etiópie sú s podporou Spojených arabských emirátov podnikané útoky dronmi. V pohraničnej oblasti Hašaba zároveň od konfliktu v Tigraji z rokov 2020 až 2022 žijú tisíce vysídlených Etiópčanov. Podľa Africkej únie si tento konflikt vyžiadal najmenej 600-tisíc obetí.


Zdroj: SITA.sk - Boje neutíchajú ani v Afrike. V pohraničnej rieke v Sudáne našli telá 15 bojovníkov z etiópskeho Tigraja © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: nepokoje v Etiópii Tigraj
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