Benedikt XVI. podľa Hegera prispel k rozvoju cirkvi u nás, aj keď Slovensko počas svojho pôsobenia nenavštívil

Nové diecézy na Slovensku

Pohrebu sa zúčastnili stovky kňazov





Joseph Ratzinger sa narodil v roku 1927 v bavorskom Martl am Inn. Od roku 1981 pôsobil na rôznych pozíciách vo vatikánskych inštitúciách. Vo veku 78 rokov bol v apríli 2005 zvolený za 265. pápeža Katolíckej cirkvi. Bol tak prvým nemeckým pápežom od roku 1523.



Po zvolení si vybral meno







Fotogaléria: Pápež Benedikt XVI.









Joseph Ratzinger sa narodil v roku 1927 v bavorskom Martl am Inn. Od roku 1981 pôsobil na rôznych pozíciách vo vatikánskych inštitúciách. Vo veku 78 rokov bol v apríli 2005 zvolený za 265. pápeža Katolíckej cirkvi. Bol tak prvým nemeckým pápežom od roku 1523.Po zvolení si vybral meno Benedikt XVI . Napísal tri encykliky a uskutočnil 24 apoštolských ciest mimo Talianska, počas ktorých navštívil päť kontinentov, a 31 pastoračných ciest v Taliansku. Zomrel vo veku 95 rokov v sobotu 31. decembra 2022 v kláštore vo Vatikáne, kde žil od svojej rezignácie v roku 2013.

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Hoc i Benedikt XVI. počas svojho pontifikátu nenavštívil Slovensko, udiali sa však počas neho veľké zmeny. Povedal to predseda vlády Eduard Heger v Ríme pre médiá po štvrtkovej rozlúčke s emeritným pápežom, ktorá sa konala na Námestí sv. Petra vo Vatikáne.Vyzdvihol najmä vznik nových diecéz či vymenovanie viacerých biskupov. Podľa jeho slov tak Benedikt XVI. výrazným spôsobom prispel k rozvoju cirkvi na Slovensku.Na námestí vo Vatikáne sa pri príležitosti poslednej rozlúčky s emeritným pápežom zišlo podľa odhadov približne 70-tisíc ľudí. Heger ju označil za veľmi silnú.„Opustil nás Svätý Otec, ktorý bol veľmi známy tým, že mal hlboké vnútorné prežívanie viery,“ uviedol. Zároveň dodal, že na námestí vo Vatikáne sa modlil aj za Slovensko a požehnanie pre občanov Slovenskej republiky.Pohrebnej svätej omši predsedal pápež František . Koncelebrovala viac ako stovka kardinálov, stovky biskupov, ale aj kňazov, prítomných bolo mnoho štátnych a cirkevných predstaviteľov. Rakva emeritného pápeža bola po svätej omši prevezená späť do Baziliky svätého Petra a následne do vatikánskej krypty.