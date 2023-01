Patriarcha Kirill vyzýva ku dočasnému 12-hodinovému prímeriu počas pravoslávnych Vianoc

Stanovenie vianočného prímeria

Odklon pravoslávnej komunity

5.1.2023 (Webnoviny.sk) - Líder ruskej pravoslávnej cirkvi, Patriarcha Kirill , vyzval na dočasné 12-hodinové prímerie na Ukrajine pri príležitosti pravoslávnych Vianoc. Informuje o tom spravodajský portál CNN „Ja Kirill, Patriarcha Moskvy a celej Rusi, vyzývam všetky strany zúčastnené v bratovražednom konflikte so žiadosťou o pokoj zbraní a stanovenie vianočného prímeria od 12:00 6. januára do 24:00 7. januára, aby sa pravoslávni veriaci mohli zúčastniť na bohoslužbách,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré zverejnila tlačová služba moskovského patriarchátu.Kirill je pritom hlasným podporovateľom ruskej vojny na Ukrajine a pred časom sa v kázni vyjadril, že „vojenská služba zmyje všetky hriechy“. Líder pravoslávnej cirkvi sa dostal aj do konfliktu s pápežom Františkom, ktorý inváziu označil za ruský „expanzionizmus a imperializmus“. V máji tiež František vyzval Kirilla, aby sa „nestal Putinovým miništrantom“.Pravoslávna cirkev Ukrajiny pritom v novembri oznámila, že povolí svojim chrámom oslavovať Vianoce 25. decembra, miesto 7. januára, ako je zvykom v pravoslávnej cirkvi. Toto oznámenie ešte viac prehĺbilo rozkol medzi ruskou pravoslávnou cirkvou a ďalšími pravoslávnymi veriacimi, ktorý sa prehĺbil v dôsledku ruskej invázie na Ukrajinu.V posledných rokoch sa veľká časť pravoslávnej komunity na Ukrajine začala odvracať od Moskvy, čo ešte viac podporil Ruskom vyprovokovaný konflikt na východe Ukrajiny.