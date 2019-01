Bénes dohrá sezónu na hosťovaní v druholigovom Holsteine Kiel

Na archívnej snímke slovenský futbalista László Bénes. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Berlín 29. januára (TASR) - Slovenský futbalista László Bénes putuje z Borussie Mönchengladbach na hosťovanie do konca prebiehajúcej sezóny do druholigového Holsteinu Kiel.Dvadsaťjedenročný stredopoliar nedostal v prvom tíme Gladbachu priestor, v tomto ročníku si v jeho drese pripísal iba epizódnych 26 minút.vyhlásil športový riaditeľ Kielu Fabian Wohlgemuth.uviedol Bénes pre klubový web Kielu, ktorému patrí v tabuľke druhej najvyššej nemeckej súťaže piata priečka a v jarnej časti môže reálne bojovať o postup.V utorok by mal Bénes absolvovať prvý tréning s novými spoluhráčmi a na druhý deň by sa mohol dočkať debutu v dôležitom ligovom súboji na pôde tabuľkového suseda Heidenheimu.