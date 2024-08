Košické oslabenie a frustrácia z prehry. Komárno oslavuje historické víťazstvo v najvyššej súťaži

Komárnu sa v Košiciach darí

Všetko hovorilo v prospech Košíc

Jedna šanca a gól

25.8.2024 (SITA.sk) - Nováčik KFC Komárno sa raduje z historicky prvého víťazstva v Niké lige. Futbalisti z juhozápadu Slovenska ho dosiahli v Košiciach a domáci im k nemu výrazne pomohli.Najmä stopér Ján Krivák, ktorý po polhodine hry videl v rozpätí troch minút dve žlté karty a šiel predčasne pod sprchy. Hostia síce počas hodinovej presilovky vystrelili na bránku domácich iba raz, ale bola to gólová strela.V 79. min sa o historické tri body pre Komárno postaral Rumun Nándor Tamás, ktorý sa len v 57. min dostal na trávnik Košickej futbalovej arény. Takmer tri tisícky divákov z nej po zápase odchádzali sklamaní."Mali by sme hrávať naše domáce zápasy v Košiciach. Odkedy som tréner Komárna, na tomto štadióne sme ešte neprehrali. Vo všetkých tých zápasoch sme však mali aj potrebný kúsok športového šťastia," uviedol v dobrej nálade tréner Komárna Mikuláš Radványi , cituje ho web kosiceonline.sk.Fakty sú také, že Radványiho tímu sa proti súperovi z metropoly východu darilo aj počas účinkovania v druhej lige. Z doterajších deviatich vzájomných zápasov vyhrali Košičania iba jeden.Na rozdiel od Radványiho veľké sklamanie po zápase cítil kormidelník Košíc Gergely Geri "Chceli sme začať aktívne, čo sa nám aj darilo. Bolo tam veľa centrovaných lôpt a snaha o nátlakovú hru. Potom prišla hrubá chyba skúseného hráča, ktorý dostal dve žlté karty krátko po sebe. V druhom polčase sme mali niekoľko príležitostí, no nedokázali sme nájsť strelca. Súperi pomaly nepotrebujú mať ani šancu, aby dali gól. My máme veľa šancí a nedokážeme z nich skórovať," skonštatoval Geri.Pred zápasom takmer všetko hovorilo v prospech Košíc. Domáce prostredie, skúsenosti, herná kvalita a ešte aj herná prax.Nováčik z Komárna totiž vinou odložených zápasov hral naposledy predtým ligový duel v Dunajskej Strede (prehra 0:2) ešte 4. augusta a po piatich kolách najvyššej súťaže má na konte len tri stretnutia."Úprimne priznávam, že sme mali jednu šancu a z nej sme dali gól. Pre nás je však podstatné, že sme sa po troch týždňoch čakania na zápas dočkali prvých bodov. Bolo to ťažké, pretože Košice hrali v poslednom čase dobrý futbal, ale prvé víťazsvo je historický úspech pre Komárno," povedal útočník hostí Patrik Voleský pre kosiceonline.sk.Košice sa chceli "povinným" víťazstvom nad nováčikom posunúť do pokojnejších vôd tabuľky, ale namiesto toho zostali v spodnej tretine na 9. mieste.Geriho zverenci majú po piatich zápasoch na konte len 4 body (bilancia 1-1-3) a pod nimi sú už len Komárno, Michalovce a Skalica, teda tímy s menším počtom odohraných stretnutí."Sme extrémne sklamaní. Bol to náročný zápas, ale aj v desiatich sme podali solídny výkon a môžeme byť na seba hrdí. Komárno držalo v prevahe častejšie loptu, ale nemalo výrazné šance. Mrzí ma ten jeden moment, pri ktorom sme dostali gól. Celý zápas som nemal zákrok a chcel som tímu pomôcť aspoň k bodu. Samozrejme, chýbala aj efektivita. Ako hovorí náš tréner – keď nedáme gól, potrebujeme aspoň udržať nulu. To sa nepodarilo a preto sme prehrali," okomentoval brankár Košíc Dávid Šipoš.