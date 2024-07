Olympijský triatlon mužov presunuli z utorka na stredu, kvalita vody v Seine bola opäť nevyhovujúca

Komplikáciou môžu byť aj búrky

Presun na stredu

30.7.2024 (SITA.sk) - Utorňajší olympijský triatlon mužov bol odložený pre obavy o kvalitu vody v rieke Seina, kde sa mala konať plavecká časť pretekov.Organizátori uviedli, že sa namiesto toho pokúsia usporiadať mužský triatlon v stredu, keď by sa mala uskutočniť aj súťaž žien.Organizácia oboch súťaží podlieha kontrole kvality vody v Seine. Obe udalosti môžu skomplikovať búrky, ktoré meteorológovia predpovedajú na utorok, stredu a štvrtok. Silné dažde vo všeobecnosti spôsobujú zvýšenie hladiny rôznych baktérií vrátane Escherichia coli.Paríž zažil počas piatkového olympijského otváracieho ceremoniálu lejak, pričom dážď pokračoval aj v sobotu. Plavecká časť tréningových podujatí, ktorá mala umožniť triatlonistom zoznámiť sa s traťou, bola v nedeľu aj v pondelok zrušená pre obavy o kvalitu vody.Rozhodnutie o odložení mužského triatlonu nasledovalo po stretnutí v utorok skoro ráno, na ktorom sa zúčastnili predstavitelia parížskej radnice a Svetového triatlonu vrátane lekárov. V stredu by sa mal mužský triatlon začať o 10.45 h, pričom skončiť by sa mal v najteplejšej časti dňa. Predpovede počasia na stredu hlásia 35 stupňov Celzia.Kúpanie v Seine je už viac ako storočie zakázané najmä z dôvodu nízkej kvality vody. Organizátori investovali 1,4 miliardy eur do vyčistenia rieky pred olympiádou. Okrem triatlonových individuálnych pretekov mužov, žien a mix štafety (5.8.) sa v rieke Seina majú uskutočniť aj olympijské súťaže diaľkovom plávaní v dňoch 8. a 9. augusta.