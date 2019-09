Iránku odsúdenú v USA za porušenie sankcií deportovali do Iránu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 27. septembra (TASR) - Iránku, ktorú v Spojených štátoch odsúdili za porušenie sankcií proti Teheránu, prepustili na slobodu, informoval vo štvrtok jej právnik.Súd v Minneapolise v utorok odsúdil Negar Ghodskaniovú na 27 mesiacov väzenia, pričom súčasne stanovil, že čas, ktorý už strávila vo väzbe v Austrálii a USA, plne pokryl dĺžku trestu. Ghodskaniová, uviedol jej právnik Robert Richman v e-maili.Ghodskaniovú, ktorá mala povolenie na pobyt v Austrálii, uväznili v meste Adelaide v roku 2017 po tom, čo americkí prokurátori deklarovali, že sa zmocnila americkej digitálnej komunikačnej technológie, keď sa vydávala za zamestnankyňu malajzijskej spoločnosti.Prokuratúra v USA tvrdila, že technológiu v skutočnosti poslala iránskej spoločnosti Fanamoj, ktorá pôsobí v iránskych verejnoprávnych médiách.Po vydaní do Spojených štátov sa Ghodskaniová podľa ministerstva spravodlivosti USA priznala k účasti na sprisahaní, ktorého cieľom bolo nezákonne vyviezť túto technológiu do Iránu, a to v rozpore so sankciami.V čase svojho zatknutia bola žena tehotná, porodila v austrálskej väzbe. Jej syna poslali do Iránu, aby žil so svojím otcom.Prípad Ghodskaniovej zverejnil iránsky minister zahraničných vecí Mohammad Džavád Zaríf v apríli, keď navrhol prípadnú výmenu tejto Iránky za Iránku s britským občianstvom Nazanin Zaghariovú-Ratcliffovú, zadržanú svojho času v Teheráne.Oba prípady majú spoločné to, že obom ženám odobrali ich deti, kým boli väzobne stíhané, napísala AFP.