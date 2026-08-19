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19. augusta 2026
Berlín a Paríž odsúdili výzvy izraelského ministra na zabíjanie Palestínčanov v Pásme Gazy
Nemecko a Francúzsko označili výroky ministra Itamara Ben Gvira za neľudské a neprijateľné. Berlín zároveň varoval Izrael pred krokmi smerujúcimi k anexii Západného brehu.
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Nemecko a Francúzsko v stredu odsúdili výzvy izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira na zabíjanie desiatok ľudí v Pásme Gazy.
Ben Gvir v podcaste vyhlásil, že Izrael by mal v Pásme Gazy každú noc vykonávať cielené likvidácie.
„Myslím si, že v Gaze by sa mali každú noc vykonávať cielené likvidácie. Zlikvidujte 30 alebo 40,“ povedal minister. Dodal, že podľa neho nejde iba o ľudí, ktorí momentálne predstavujú nebezpečenstvo, pretože „sú to ľudia, ktorí by nemali byť nažive“.
Neľudské výzvy
Nemecký kancelár Friedrich Merz jeho výroky „dôrazne odsúdil“ a označil ich za neľudské výzvy porušujúce medzinárodné právo.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot ich označil za „neprijateľné a neľudské“.
Nemecký vicekancelár a minister financií Lars Klingbeil uviedol, že Ben Gvirove vyjadrenia „musia mať dôsledky“.
Na európskej úrovni sa podľa neho diskutuje o sankciách voči izraelskému ministrovi.
EÚ volá po sankciách
Viaceré krajiny Európskej únie (EÚ) žiadajú sankcie, návrh však zatiaľ nemá potrebnú jednomyseľnú podporu všetkých 27 členských štátov.
Berlín zároveň kritizoval izraelské plány na rozširovanie osídľovania v oblasti E1 na okupovanom Západnom brehu Jordánu.
„Naše posolstvo je jasné: nesmú nasledovať ďalšie kroky smerujúce k anexii Západného brehu,“ uviedol hovorca nemeckej vlády Sebastian Hille.
Proti osadníkom
Francúzsko nevylúčilo ďalšie sankcie voči izraelským osadníkom. Barrot uviedol, že „všetky možnosti zostávajú na stole“.
Na Západnom brehu žije podľa dostupných údajov viac ako 500-tisíc izraelských osadníkov a približne tri milióny Palestínčanov.
Zdroj: SITA.sk - Berlín a Paríž odsúdili výzvy izraelského ministra na zabíjanie Palestínčanov v Pásme Gazy © SITA Všetky práva vyhradené.
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