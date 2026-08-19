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19. augusta 2026
František Majerský nebude kandidovať za primátora Popradu, chce viesť silný tím do mestského zastupiteľstva
Majerský upozornil, že Poprad nepotrebuje zastupiteľstvo, ktoré automaticky všetko schvaľuje, ani zastupiteľstvo, ktoré bude zo zásady všetko blokovať. Poslanec ...
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19.8.2026 (SITA.sk) - Majerský upozornil, že Poprad nepotrebuje zastupiteľstvo, ktoré automaticky všetko schvaľuje, ani zastupiteľstvo, ktoré bude zo zásady všetko blokovať.
Poslanec Národnej rady SR za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) František Majerský oznámil, že v nadchádzajúcich komunálnych voľbách nebude kandidovať za primátora Popradu. Ako informoval v stredu na tlačovej besede v Poprade, z komunálnej politiky však neodchádza a chce viesť silný tím kandidátov do mestského zastupiteľstva, ktorý bude usilovať o väčšinu potrebnú na presadzovanie konkrétnych zmien pre obyvateľov Popradu.
„Ja neodchádzam. Mením spôsob, akým chcem pracovať pre Poprad a jeho obyvateľov. Namiesto ďalšieho osobného súboja o jednu funkciu chcem svoju energiu vložiť do vybudovania silného tímu pre naše mesto. My záchranári sa nikdy nevzdávame. Vždy hľadáme spôsob, ako čo najlepšie pomôcť ľuďom,“ povedal František Majerský. Medzi hlavné priority Františka Majerského patria transparentnejšie mestské investície, dôsledná kontrola výdavkov, systematické opravy ciest a chodníkov, lepšia údržba sídlisk a verejných priestorov, jasné pravidlá parkovania, bezpečnosť a pravidelné verejné odpočty práce poslancov.
Podľa neho budúcnosť Popradu nemôže stáť na jednom človeku ani jednej funkcii, keďže mestské zastupiteľstvo rozhoduje o rozpočte, hospodárení a majetku mesta, investíciách a ďalších otázkach, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život obyvateľov. Majerský priznal, že pôvodne plánoval silnú alternatívu proti súčasnému vedeniu mesta zjednotením protikandidátov na primátora, avšak zjednotenie sa nepodarilo. „Nechcem Popradčanov rozdeľovať ďalším politickým súbojom. Dnes nejde o jedno kreslo. Ide o celý Poprad. Preto staviame kandidátku ľudí, ktorí poznajú svoje mestské časti, majú skúsenosti a sú pripravení prevziať konkrétnu zodpovednosť za mesto. Tento tím budem viesť ako jeho líder,“ dodal Majerský.
Tím má pozostávať z odborníkov a aktívnych Popradčanov so skúsenosťami v oblastiach financií, dopravy, školstva, športu, bezpečnosti a územného rozvoja. Kandidátov z jednotlivých mestských častí chce Majerský postupne predstavovať verejnosti, aby mali obyvatelia svojich zástupcov, na ktorých sa môžu obrátiť. Zdôraznil tiež význam pravidelných verejných odpočtov práce poslancov. „Ľudia majú mať právo vedieť, čo ich poslanci počas celého volebného obdobia robia a za čo hlasujú,“ doplnil.
Medzi ďalšie plánované opatrenia patrí väčšia transparentnosť mestských investícií a dôslednejšia kontrola toho, na čo mesto vynakladá peniaze, vypracovanie dlhodobého a verejne kontrolovateľného plánu opráv ciest a chodníkov a dôraz na kvalitu života v jednotlivých mestských častiach, vrátane údržby sídlisk, zelene, verejných priestorov, čistoty a bezpečnosti. Samostatnou prioritou majú byť jasné a predvídateľné pravidlá parkovania.
Majerský upozornil, že Poprad nepotrebuje zastupiteľstvo, ktoré automaticky všetko schvaľuje, ani zastupiteľstvo, ktoré bude zo zásady všetko blokovať. Potrebuje podľa neho poslancov, ktorí rozmýšľajú, kontrolujú, pýtajú sa, prinášajú vlastné riešenia a vedia prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
Konkrétnu programovú ponuku a mená kandidátov chce tím postupne predstavovať v najbližších mesiacoch. Majerský svojím tímom smeruje k tomu, aby Popradčania po voľbách vedeli nielen to, kto bol primátorom, ale aj čo konkrétne urobili poslanci pre svoje ulice, sídliská a celé mesto. „Chceme sa uchádzať o väčšinu v zastupiteľstve preto, aby sme dokázali presadzovať konkrétne výsledky, kontrolovať hospodárenie mesta a byť každý deň na strane Popradčanov,“ zakončil svoje vyjadrenie František Majerský.
Zdroj: SITA.sk - František Majerský nebude kandidovať za primátora Popradu, chce viesť silný tím do mestského zastupiteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanec Národnej rady SR za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) František Majerský oznámil, že v nadchádzajúcich komunálnych voľbách nebude kandidovať za primátora Popradu. Ako informoval v stredu na tlačovej besede v Poprade, z komunálnej politiky však neodchádza a chce viesť silný tím kandidátov do mestského zastupiteľstva, ktorý bude usilovať o väčšinu potrebnú na presadzovanie konkrétnych zmien pre obyvateľov Popradu.
Transparentnejšie mestské investície
„Ja neodchádzam. Mením spôsob, akým chcem pracovať pre Poprad a jeho obyvateľov. Namiesto ďalšieho osobného súboja o jednu funkciu chcem svoju energiu vložiť do vybudovania silného tímu pre naše mesto. My záchranári sa nikdy nevzdávame. Vždy hľadáme spôsob, ako čo najlepšie pomôcť ľuďom,“ povedal František Majerský. Medzi hlavné priority Františka Majerského patria transparentnejšie mestské investície, dôsledná kontrola výdavkov, systematické opravy ciest a chodníkov, lepšia údržba sídlisk a verejných priestorov, jasné pravidlá parkovania, bezpečnosť a pravidelné verejné odpočty práce poslancov.
Podľa neho budúcnosť Popradu nemôže stáť na jednom človeku ani jednej funkcii, keďže mestské zastupiteľstvo rozhoduje o rozpočte, hospodárení a majetku mesta, investíciách a ďalších otázkach, ktoré priamo ovplyvňujú každodenný život obyvateľov. Majerský priznal, že pôvodne plánoval silnú alternatívu proti súčasnému vedeniu mesta zjednotením protikandidátov na primátora, avšak zjednotenie sa nepodarilo. „Nechcem Popradčanov rozdeľovať ďalším politickým súbojom. Dnes nejde o jedno kreslo. Ide o celý Poprad. Preto staviame kandidátku ľudí, ktorí poznajú svoje mestské časti, majú skúsenosti a sú pripravení prevziať konkrétnu zodpovednosť za mesto. Tento tím budem viesť ako jeho líder,“ dodal Majerský.
Ďalšie opatrenia
Tím má pozostávať z odborníkov a aktívnych Popradčanov so skúsenosťami v oblastiach financií, dopravy, školstva, športu, bezpečnosti a územného rozvoja. Kandidátov z jednotlivých mestských častí chce Majerský postupne predstavovať verejnosti, aby mali obyvatelia svojich zástupcov, na ktorých sa môžu obrátiť. Zdôraznil tiež význam pravidelných verejných odpočtov práce poslancov. „Ľudia majú mať právo vedieť, čo ich poslanci počas celého volebného obdobia robia a za čo hlasujú,“ doplnil.
Medzi ďalšie plánované opatrenia patrí väčšia transparentnosť mestských investícií a dôslednejšia kontrola toho, na čo mesto vynakladá peniaze, vypracovanie dlhodobého a verejne kontrolovateľného plánu opráv ciest a chodníkov a dôraz na kvalitu života v jednotlivých mestských častiach, vrátane údržby sídlisk, zelene, verejných priestorov, čistoty a bezpečnosti. Samostatnou prioritou majú byť jasné a predvídateľné pravidlá parkovania.
Majerský upozornil, že Poprad nepotrebuje zastupiteľstvo, ktoré automaticky všetko schvaľuje, ani zastupiteľstvo, ktoré bude zo zásady všetko blokovať. Potrebuje podľa neho poslancov, ktorí rozmýšľajú, kontrolujú, pýtajú sa, prinášajú vlastné riešenia a vedia prevziať zodpovednosť za svoje rozhodnutia.
Konkrétnu programovú ponuku a mená kandidátov chce tím postupne predstavovať v najbližších mesiacoch. Majerský svojím tímom smeruje k tomu, aby Popradčania po voľbách vedeli nielen to, kto bol primátorom, ale aj čo konkrétne urobili poslanci pre svoje ulice, sídliská a celé mesto. „Chceme sa uchádzať o väčšinu v zastupiteľstve preto, aby sme dokázali presadzovať konkrétne výsledky, kontrolovať hospodárenie mesta a byť každý deň na strane Popradčanov,“ zakončil svoje vyjadrenie František Majerský.
Zdroj: SITA.sk - František Majerský nebude kandidovať za primátora Popradu, chce viesť silný tím do mestského zastupiteľstva © SITA Všetky práva vyhradené.
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