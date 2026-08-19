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19. augusta 2026

Nechceme harabinizáciu justície, vyhlásila Kolíková, podľa ktorej Susko zatvára justíciu pred odborníkmi – VIDEO


Tagy: Exministerka spravodlivosti Justícia Minister spravodlivosti SR Obchodný register

Liberáli kritizujú zmeny v justícii. Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré ...



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snimka obrazovky 2026 08 19 o 15 36 23 676x380 19.8.2026 (SITA.sk) - Liberáli kritizujú zmeny v justícii.


Minister spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) podľa liberálov zlyháva. Opatrenia, ktoré navrhol, podľa nich zatvárajú justíciu pred odborníkmi zvonka, oslabujú trasparentnosť pri výbere sudcov a vytvárajú priestor pre rodinkárstvo. Zároveň strana Sloboda a Solidarita (SaS) kritizuje nedostatočnú ochranu osobných údajov v súvislosti so zmenami v Obchodom registri.

Poslankyňa za SaS a exministerka spravodlivosti Mária Kolíková upozorňuje, že zmeny, ktoré vláda schválila na stredajšom rokovaní, výrazne obmedzia možnosť vstupu kvalitných odborníkov zvonka do justície. Minister podľa nej uzatvára kruh ľudí, ktorí by sa mohli stať sudcami. „Do justície sa už nebudú môcť dostať kvalitní advokáti, prokurátori či akademici, hoci práve Najvyšší správny súd ukázal, aký význam má otvorený systém. Toto je návrat do čias Štefana Harabina a živná pôda pre rodinkárstvo a nezdravé vzťahy v justícii,“ kritizuje Kolíková.

Kritizujú aj nový systém hodnotenia


Problémom je podľa exministerky súčasne zmena systému hodnotenia sudcov. Pripomenula, že v súčasnosti funguje krížový systém, pri ktorom môžu sudcov hodnotiť aj kolegovia z iných krajov. „Po novom sa máme vrátiť k tomu, že blízki kolegovia budú hodnotiť svojich blízkych kolegov. Pýtam sa, nakoľko môže byť takéto hodnotenie objektívne. My nechceme harabinizáciu justície. Chceme otvorený systém, v ktorom sa sudcami môžu stať tí najlepší a v ktorom ľudia môžu dôverovať nezávislosti a nestrannosti súdov,“ vyhlásila poslankyňa.

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Zároveň kritizuje aj zmeny v Obchodnom registri. Namiesto zjednodušenia totiž podľa nej prinášajú podnikateľom viac administratívy a vyššie náklady. Kolíková za správne považuje zvýšenie transparentnosti zbierky listín, štát však podľa nej musí zabezpečiť aj primeranú ochranu osobných údajov.

Upozorňuje na osobné údaje v Obchodnom registri


Poslankyňa za SaS Vladimíra Marcinková varuje, že rozsah osobných údajov, ktoré sú v stredu dostupné prostredníctvom Obchodného registra, vytvára riziko ich zneužitia. „Od pondelka dostávam zhrozené správy od ľudí, ktorí si v Obchodnom registri našli svoje podpisové vzory či rodné čísla. Sme za to, aby boli tieto listiny verejné, ale štát musí zároveň zabezpečiť, aby boli osobné údaje ľudí chránené,“ uviedla Marcinková a podotkla, že existujú technické riešenia, ktoré dokážu skĺbiť transparentnosť s ochranou súkromia.

„Ministerstvo spravodlivosti túto úlohu nezvládlo,“vyhlásila poslankyňa. Liberáli na záver vyzvali ministra Suska, aby pri ďalšom legislatívnom procese ustúpil od uzatvárania justície a v čo najkratšom čase vyriešil aj ochranu osobných údajov v Obchodnom registri.


Zdroj: SITA.sk - Nechceme harabinizáciu justície, vyhlásila Kolíková, podľa ktorej Susko zatvára justíciu pred odborníkmi – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Exministerka spravodlivosti Justícia Minister spravodlivosti SR Obchodný register
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