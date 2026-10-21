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21. októbra 2026
Berlín chce brániť európsky priemysel pred neférovými obchodnými praktikami Číny
Tagy: čínske automobilky európsko-čínske vzťahy lacná pracovná sila Obchodný prebytok Číny Štátne dotácie
Kancelár varuje pred čínskymi subvenciami, nadmernými výrobnými kapacitami a umelo lacnou menou, obchodnú vojnu však odmieta. Nemecký kancelár
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21.10.2026 (SITA.sk) - Kancelár varuje pred čínskymi subvenciami, nadmernými výrobnými kapacitami a umelo lacnou menou, obchodnú vojnu však odmieta.
„Chceme s Čínou férový obchod v našom spoločnom a vzájomnom záujme. Zároveň však musíme byť pripravení brániť sa a chrániť náš priemysel,“ povedal na konferencii v Berlíne.
Merz kritizoval nadmerné výrobné kapacity, vysoké čínske subvencie najmä v automobilovom sektore a výhodu, ktorú podľa neho exportérom poskytuje umelo podhodnotená mena.
Nemecko, tradične silne závislé od exportu, v posledných rokoch čelí rastúcej čínskej konkurencii, vyšším výrobným nákladom aj americkým clám. Obchodný prebytok Číny s EÚ podľa Merza presahuje 300 miliárd eur ročne.
Kancelár zároveň uznal, že časť úspechu Číny vychádza zo silných firiem a kvalitného výskumu. „To musíme rešpektovať,“ vyhlásil.
EÚ podľa neho dosiahla pri nedávnych rokovaniach s Pekingom určitý pokrok vrátane dohody o obmedzení počtu čínskych áut smerujúcich na európsky trh. Zdôraznil však, že nové obranné obchodné nástroje „nie sú začiatkom obchodnej vojny s Čínou“.
Merz budúci týždeň navštívi Singapur, Japonsko a Južnú Kóreu. Prezident Frank-Walter Steinmeier medzičasom zamieri do Číny, kde sa má stretnúť so Si Ťin-pchingom.
Zdroj: SITA.sk - Berlín chce brániť európsky priemysel pred neférovými obchodnými praktikami Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Friedrich Merz v stredu vyhlásil, že Európska únia (EÚ) je pripravená brániť svoj priemysel pred podľa neho neférovými obchodnými praktikami Číny, ktoré ohrozujú európskych výrobcov.
„Chceme s Čínou férový obchod v našom spoločnom a vzájomnom záujme. Zároveň však musíme byť pripravení brániť sa a chrániť náš priemysel,“ povedal na konferencii v Berlíne.
Bezbrehé štátne dotácie
Merz kritizoval nadmerné výrobné kapacity, vysoké čínske subvencie najmä v automobilovom sektore a výhodu, ktorú podľa neho exportérom poskytuje umelo podhodnotená mena.
Nemecko, tradične silne závislé od exportu, v posledných rokoch čelí rastúcej čínskej konkurencii, vyšším výrobným nákladom aj americkým clám. Obchodný prebytok Číny s EÚ podľa Merza presahuje 300 miliárd eur ročne.
Kancelár zároveň uznal, že časť úspechu Číny vychádza zo silných firiem a kvalitného výskumu. „To musíme rešpektovať,“ vyhlásil.
Čiastočný úspech
EÚ podľa neho dosiahla pri nedávnych rokovaniach s Pekingom určitý pokrok vrátane dohody o obmedzení počtu čínskych áut smerujúcich na európsky trh. Zdôraznil však, že nové obranné obchodné nástroje „nie sú začiatkom obchodnej vojny s Čínou“.
Merz budúci týždeň navštívi Singapur, Japonsko a Južnú Kóreu. Prezident Frank-Walter Steinmeier medzičasom zamieri do Číny, kde sa má stretnúť so Si Ťin-pchingom.
Zdroj: SITA.sk - Berlín chce brániť európsky priemysel pred neférovými obchodnými praktikami Číny © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: čínske automobilky európsko-čínske vzťahy lacná pracovná sila Obchodný prebytok Číny Štátne dotácie
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