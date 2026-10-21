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21. októbra 2026
Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov
Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy rusko-čínske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Samit Vojna na Ukrajine
Moskva tvrdí, že návrhom z Osla chýba konkrétny obsah, zároveň chce trojstranné stretnutie Putina, Trumpa a Si Ťin-pchinga zaradiť do programu novembrového samitu v Číne.
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21.10.2026 (SITA.sk) - Moskva tvrdí, že návrhom z Osla chýba konkrétny obsah, zároveň chce trojstranné stretnutie Putina, Trumpa a Si Ťin-pchinga zaradiť do programu novembrového samitu v Číne.
Americký vyslanec Steve Witkoff predstavil Putinovi výsledky utorkových rokovaní v Osle, kde sa stretol s ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi.
„Steve Witkoff informoval Vladimira Putina o podstate rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Osle,“ povedal poradca Kremľa Jurij Ušakov.
Podľa neho americký vyslanec predstavil niektoré nové prvky v prístupe Kyjeva a Európanov, „ale v skutočnosti v nich nebolo veľa konkrétneho obsahu“.
Witkoff zároveň vyzval Moskvu na obnovenie trojstranných mierových rokovaní Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. Putin podľa Kremľa s pokračovaním takéhoto formátu v zásade súhlasil.
Moskva súčasne pripravuje ešte širšie stretnutie na najvyššej úrovni. „Pripravuje sa možné vôbec prvé stretnutie lídrov Číny, Ruska a Spojených štátov,“ uviedol Ušakov.
Kremeľ chce rokovanie Putina, Trumpa a Si Ťin-pchinga zaradiť do programu novembrového samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene. Konečná dohoda o schôdzke zatiaľ oznámená nebola.
Diplomatická aktivita prichádza v čase napätých vzťahov medzi Washingtonom a Kyjevom, ale zároveň viditeľného oživenia kontaktov medzi Spojenými štátmi a Ruskom.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Kremeľ v stredu označil nové návrhy Ukrajiny a európskych krajín na ukončenie vojny za málo konkrétne, zároveň však oznámil prípravy na možné prvé spoločné stretnutie prezidentov Ruska, Spojených štátov a Číny Vladimira Putina, Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga.
Málo obsahu
Americký vyslanec Steve Witkoff predstavil Putinovi výsledky utorkových rokovaní v Osle, kde sa stretol s ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi.
„Steve Witkoff informoval Vladimira Putina o podstate rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Osle,“ povedal poradca Kremľa Jurij Ušakov.
Podľa neho americký vyslanec predstavil niektoré nové prvky v prístupe Kyjeva a Európanov, „ale v skutočnosti v nich nebolo veľa konkrétneho obsahu“.
Witkoff zároveň vyzval Moskvu na obnovenie trojstranných mierových rokovaní Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. Putin podľa Kremľa s pokračovaním takéhoto formátu v zásade súhlasil.
Stretnutie veľmocí
Moskva súčasne pripravuje ešte širšie stretnutie na najvyššej úrovni. „Pripravuje sa možné vôbec prvé stretnutie lídrov Číny, Ruska a Spojených štátov,“ uviedol Ušakov.
Kremeľ chce rokovanie Putina, Trumpa a Si Ťin-pchinga zaradiť do programu novembrového samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene. Konečná dohoda o schôdzke zatiaľ oznámená nebola.
Diplomatická aktivita prichádza v čase napätých vzťahov medzi Washingtonom a Kyjevom, ale zároveň viditeľného oživenia kontaktov medzi Spojenými štátmi a Ruskom.
Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy rusko-čínske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Samit Vojna na Ukrajine
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