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21. októbra 2026

Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov


Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy rusko-čínske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Samit Vojna na Ukrajine

Moskva tvrdí, že návrhom z Osla chýba konkrétny obsah, zároveň chce trojstranné stretnutie Putina, Trumpa a Si Ťin-pchinga zaradiť do programu novembrového samitu v Číne.



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turkmenistan_summit_67471 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Moskva tvrdí, že návrhom z Osla chýba konkrétny obsah, zároveň chce trojstranné stretnutie Putina, Trumpa a Si Ťin-pchinga zaradiť do programu novembrového samitu v Číne.


Kremeľ v stredu označil nové návrhy Ukrajiny a európskych krajín na ukončenie vojny za málo konkrétne, zároveň však oznámil prípravy na možné prvé spoločné stretnutie prezidentov Ruska, Spojených štátov a Číny Vladimira Putina, Donalda Trumpa a Si Ťin-pchinga.



Málo obsahu


Americký vyslanec Steve Witkoff predstavil Putinovi výsledky utorkových rokovaní v Osle, kde sa stretol s ukrajinskými a európskymi predstaviteľmi.

„Steve Witkoff informoval Vladimira Putina o podstate rokovaní, ktoré sa uskutočnili v Osle,“ povedal poradca Kremľa Jurij Ušakov.

Podľa neho americký vyslanec predstavil niektoré nové prvky v prístupe Kyjeva a Európanov, „ale v skutočnosti v nich nebolo veľa konkrétneho obsahu“.

Witkoff zároveň vyzval Moskvu na obnovenie trojstranných mierových rokovaní Ruska, Ukrajiny a Spojených štátov. Putin podľa Kremľa s pokračovaním takéhoto formátu v zásade súhlasil.

Stretnutie veľmocí


Moskva súčasne pripravuje ešte širšie stretnutie na najvyššej úrovni. „Pripravuje sa možné vôbec prvé stretnutie lídrov Číny, Ruska a Spojených štátov,“ uviedol Ušakov.

Kremeľ chce rokovanie Putina, Trumpa a Si Ťin-pchinga zaradiť do programu novembrového samitu Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v čínskom Šen-čene. Konečná dohoda o schôdzke zatiaľ oznámená nebola.

Diplomatická aktivita prichádza v čase napätých vzťahov medzi Washingtonom a Kyjevom, ale zároveň viditeľného oživenia kontaktov medzi Spojenými štátmi a Ruskom.


Zdroj: SITA.sk - Kremeľ odmietol mierové návrhy Kyjeva a Európy, pripravuje však samit troch prezidentov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-ruské vzťahy americko-ukrajinské vzťahy rusko-čínske vzťahy Rusko-ukrajinský konflikt Samit Vojna na Ukrajine
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