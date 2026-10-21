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21. októbra 2026

Izraelský premiér chce zvrhnúť iránsky režim, bezpečnostným zložkám vydal pokyn konať


Tagy: Kongres USA Mosad Napätie na Blízkom východe Voľby v Izraeli

Netanjahu pritvrdil týždeň pred voľbami, obnovenie útokov proti Iránu však podľa médií odmieta Donald Trump. Izraelský premiér



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aptopix_israel_elections_16314 676x451 21.10.2026 (SITA.sk) - Netanjahu pritvrdil týždeň pred voľbami, obnovenie útokov proti Iránu však podľa médií odmieta Donald Trump.


Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v stredu vyhlásil, že jediným spôsobom, ako odstrániť hrozbu zo strany Iránu, je zvrhnutie tamojšieho režimu. Armáde, Mosadu a ďalším bezpečnostným zložkám už podľa svojich slov vydal príslušný pokyn.


„Existuje iba jeden spôsob, ako to ukončiť: zvrhnúť tento režim,“ povedal na predvolebnom zhromaždení v juhoizraelskej Dimone.

Premiér bojuje o prežitie


Netanjahu nespresnil, kedy ani akým spôsobom by mali izraelské bezpečnostné zložky jeho pokyn vykonať. Vyjadrenie prichádza v poslednom týždni tesného súboja o jeho znovuzvolenie.

Denník Financial Times v stredu informoval, že premiér už začiatkom mesiaca nariadil armáde pripraviť plány na obnovenie útokov proti Iránu, americký prezident Donald Trump však mal proti takémuto kroku namietať.

Kac varuje


Trump verejne uviedol, že pred novembrovými voľbami do Kongresu nechce vojnu obnoviť.

Izraelský minister obrany Jisrael Kac medzitým varoval, že oslabený iránsky režim môže siahnuť po extrémnych krokoch. Izraelské bezpečnostné zložky podľa neho zároveň zaznamenali pokusy Iránu a jeho spojencov ovplyvniť nadchádzajúce voľby útokmi.


Zdroj: SITA.sk - Izraelský premiér chce zvrhnúť iránsky režim, bezpečnostným zložkám vydal pokyn konať © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Kongres USA Mosad Napätie na Blízkom východe Voľby v Izraeli
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