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01. septembra 2026

Berlín oficiálne obvinil Rusko z hybridného útoku a zatvorí jeho konzulát v Bonne


Tagy: Hybridné hrozby Nemecká vláda ruský dron Sankcie proti Rusku tieňová flotila

EÚ vyjadrila Nemecku plnú solidaritu a NATO prisľúbilo ďalšie posilňovanie odstrašovania Ruska a obrany spojencov. Nemecká vláda v utorok oficiálne obvinila



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germany_russia_explosive_drone_69886 676x380 1.9.2026 (SITA.sk) - EÚ vyjadrila Nemecku plnú solidaritu a NATO prisľúbilo ďalšie posilňovanie odstrašovania Ruska a obrany spojencov.


Nemecká vláda v utorok oficiálne obvinila Rusko z augustového hybridného útoku s dronom naloženým výbušninami pri strategickom letisku v Lipsku a oznámila sériu diplomatických protiopatrení.

Konzulát aj Ruský dom


Berlín ešte tento mesiac zatvorí ruský konzulát v Bonne, zruší prenájom Ruského domu v Berlíne, sprísni vstupné kontroly pre ruských občanov a navrhne ďalšie sankcie Európskej únie (EÚ).

„Vláda po vyhodnotení použitej technológie dronu a ďalších spravodajských informácií dospela k záveru, že za hybridný útok v Lipsku zo 4. augusta je zodpovedné Rusko,“ uviedol minister vnútra Alexander Dobrindt.

Nemecko podľa neho incident nevníma izolovane a očakáva ďalšie ruské hybridné útoky.

Tlak na tieňovú flotilu


Minister zahraničných vecí Johann Wadephul zároveň oznámil zvýšenie tlaku na ruskú tieňovú flotilu, ktorú Moskva využíva na obchádzanie západných sankcií.

Nemecku vyjadrili „plnú solidaritu“ NATO aj EÚ. Generálny tajomník NATO Mark Rutte po rozhovore s kancelárom Friedrichom Merzom uviedol, že Berlín predložil „jasné“ dôkazy o zodpovednosti Moskvy.

„Pokusy Ruska zastrašiť nás, podkopať našu jednotu a našu ochotu podporovať Ukrajinu sú márne a zlyhajú,“ vyhlásil.

Útoky nezostanú bez odpovede


Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová uviedla, že „hybridné útoky nezostanú bez jasnej odpovede“. EÚ podľa nej pripravuje ďalšie sankcie proti Rusku a bude sa usilovať zachovať jednotu napriek stupňujúcim sa incidentom.

O incidente ešte budú rokovať


Výbušný dron našli pri ukrajinskom nákladnom lietadle na lipskom letisku, ktoré slúži na prepravu vojenského materiálu nemeckej armády a spojencov z NATO a zároveň ako základňa ukrajinskej spoločnosti Antonov Airlines.

Polícia zariadenie zneškodnila pomocou robota. Neskôr našli pri letisku ďalší dron so stopami výbušniny.

Von der Leyenová a Rutte majú o incidente ďalej rokovať v stredu v Bruseli. Ministri zahraničných vecí EÚ sa budú paralelne v Írsku zaoberať ďalšími sankciami proti Rusku.


Zdroj: SITA.sk - Berlín oficiálne obvinil Rusko z hybridného útoku a zatvorí jeho konzulát v Bonne © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Hybridné hrozby Nemecká vláda ruský dron Sankcie proti Rusku tieňová flotila
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