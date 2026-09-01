|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 1.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2026
Fico odmieta tvrdenia SaS o stiahnutí materiálu o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu z rokovania vlády
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Odškodnenie Rusko-ukrajinský konflikt
Robert Fico nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Predseda vlády
Zdieľať
1.9.2026 (SITA.sk) - Robert Fico nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu.
Predseda vlády Robert Fico odmieta tvrdenia strany SaS, že vláda SR stiahla zo svojho rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu.
Vláda podľa Fica len prerušila rokovanie o tomto dohovore Rady Európy do najbližšieho rokovania vlády, pretože bolo potrebné získať ďalšie informácie o reálnosti vykonania tohto dohovoru v praxi.
Vláda SR podľa jej predsedu rozhodne o dohovore v najbližších dňoch a nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy.
Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta tvrdenia SaS o stiahnutí materiálu o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu z rokovania vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda vlády Robert Fico odmieta tvrdenia strany SaS, že vláda SR stiahla zo svojho rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu.
Vláda podľa Fica len prerušila rokovanie o tomto dohovore Rady Európy do najbližšieho rokovania vlády, pretože bolo potrebné získať ďalšie informácie o reálnosti vykonania tohto dohovoru v praxi.
Vláda SR podľa jej predsedu rozhodne o dohovore v najbližších dňoch a nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy.
Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta tvrdenia SaS o stiahnutí materiálu o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu z rokovania vlády © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Odškodnenie Rusko-ukrajinský konflikt
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Berlín oficiálne obvinil Rusko z hybridného útoku a zatvorí jeho konzulát v Bonne
Berlín oficiálne obvinil Rusko z hybridného útoku a zatvorí jeho konzulát v Bonne
<< predchádzajúci článok
Vízia 2040 je pre vládne strany len figový list, tvrdia Demokrati. O budúcnosti majú rozhodovať voliči
Vízia 2040 je pre vládne strany len figový list, tvrdia Demokrati. O budúcnosti majú rozhodovať voliči