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01. septembra 2026

Fico odmieta tvrdenia SaS o stiahnutí materiálu o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu z rokovania vlády


Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Odškodnenie Rusko-ukrajinský konflikt

Robert Fico nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu. Predseda vlády



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6a4a877dcea07994889229 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Robert Fico nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou Dohovoru Rady Európy o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu.


Predseda vlády Robert Fico odmieta tvrdenia strany SaS, že vláda SR stiahla zo svojho rokovania materiál o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu.

Vláda podľa Fica len prerušila rokovanie o tomto dohovore Rady Európy do najbližšieho rokovania vlády, pretože bolo potrebné získať ďalšie informácie o reálnosti vykonania tohto dohovoru v praxi.

Vláda SR podľa jej predsedu rozhodne o dohovore v najbližších dňoch a nevidí žiadne prekážky, prečo by sa Slovenská republika nemala stať zmluvnou stranou tohto dohovoru Rady Európy.


Zdroj: SITA.sk - Fico odmieta tvrdenia SaS o stiahnutí materiálu o Medzinárodnej nárokovej komisii pre Ukrajinu z rokovania vlády © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Medzinárodná nároková komisia pre Ukrajinu Odškodnenie Rusko-ukrajinský konflikt
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