|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 1.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Drahoslava
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
01. septembra 2026
Berlín údajne z incidentu s dronom naloženým výbušninami oficiálne obviní Rusko
Dron našli pri ukrajinskom nákladnom lietadle na strategickom letisku v Lipsku, Berlín má podľa médií ukázať na ruskú rozviedku. Nemecká vláda sa podľa tamojších ...
Zdieľať
Nemecká vláda sa podľa tamojších médií chystá oficiálne obviniť ruskú spravodajskú službu z incidentu s dronom naloženým výbušninou, ktorý začiatkom augusta našli pri strategicky významnom letisku v Lipsku.
O prípade by mali v utorok informovať minister zahraničných vecí Johann Wadephul a minister vnútra Alexander Dobrindt.
V hľadáčiku hybridných útočníkov
Polícia dron nájdený v noci zo 4. na 5. augusta neďaleko ukrajinského nákladného lietadla zneškodnila pomocou robota. O niekoľko týždňov údajne objavili pri letisku ďalší dron so stopami výbušniny.
Letisko zohráva významnú úlohu pri preprave vojenského materiálu nemeckej armády a spojencov z NATO a zároveň slúži ako základňa ukrajinskej spoločnosti Antonov Airlines.
Nemecký kancelár Friedrich Merz následne vyhlásil, že krajina sa čoraz viac „ocitá v hľadáčiku hybridných útočníkov“. Berlín však doteraz hovoril iba o možnom zapojení „zahraničných mocností“.
Dom plný špiónov
Magazín Der Spiegel uviedol, že medzi možnými odvetnými opatreniami je vyhostenie ruských diplomatov či zatvorenie ruského konzulátu v Bonne.
Diskutuje sa aj o uzavretí Ruského domu v Berlíne, ktorý bezpečnostné zložky podľa médií považujú za možné centrum spravodajských aktivít.
Poslanec Roderich Kiesewetter uviedol, že budova je „pravdepodobne plná technického sledovacieho vybavenia“ a využívajú ju „ľudia, ktorí nie sú Nemecku priaznivo naklonení“.
Zdroj: SITA.sk - Berlín údajne z incidentu s dronom naloženým výbušninami oficiálne obviní Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
EÚ odmieta „normalizovať“ účasť Ruska na rokovaniach skupiny G20 po invázii na Ukrajinu
Vízia Slovensko 2040 nemá byť podľa Pellegriniho predmetom krvilačného politického súboja, pri prezentácii dokumentu bol aj Fico – VIDEO, FOTO