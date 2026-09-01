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01. septembra 2026

Berlín údajne z incidentu s dronom naloženým výbušninami oficiálne obviní Rusko


Tagy: Dron Hybridné hrozby Nemecká vláda nemecké letiská ruské tajné služby Vojna na Ukrajine

Dron našli pri ukrajinskom nákladnom lietadle na strategickom letisku v Lipsku, Berlín má podľa médií ukázať na ruskú rozviedku. Nemecká vláda sa podľa tamojších ...



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germany_airport_disruption_6896_ 676x451 1.9.2026 (SITA.sk) - Dron našli pri ukrajinskom nákladnom lietadle na strategickom letisku v Lipsku, Berlín má podľa médií ukázať na ruskú rozviedku.

Nemecká vláda sa podľa tamojších médií chystá oficiálne obviniť ruskú spravodajskú službu z incidentu s dronom naloženým výbušninou, ktorý začiatkom augusta našli pri strategicky významnom letisku v Lipsku.


O prípade by mali v utorok informovať minister zahraničných vecí Johann Wadephul a minister vnútra Alexander Dobrindt.



V hľadáčiku hybridných útočníkov


Polícia dron nájdený v noci zo 4. na 5. augusta neďaleko ukrajinského nákladného lietadla zneškodnila pomocou robota. O niekoľko týždňov údajne objavili pri letisku ďalší dron so stopami výbušniny.


Letisko zohráva významnú úlohu pri preprave vojenského materiálu nemeckej armády a spojencov z NATO a zároveň slúži ako základňa ukrajinskej spoločnosti Antonov Airlines.


Nemecký kancelár Friedrich Merz následne vyhlásil, že krajina sa čoraz viac „ocitá v hľadáčiku hybridných útočníkov“. Berlín však doteraz hovoril iba o možnom zapojení „zahraničných mocností“.



Dom plný špiónov


Magazín Der Spiegel uviedol, že medzi možnými odvetnými opatreniami je vyhostenie ruských diplomatov či zatvorenie ruského konzulátu v Bonne.


Diskutuje sa aj o uzavretí Ruského domu v Berlíne, ktorý bezpečnostné zložky podľa médií považujú za možné centrum spravodajských aktivít.


Poslanec Roderich Kiesewetter uviedol, že budova je „pravdepodobne plná technického sledovacieho vybavenia“ a využívajú ju „ľudia, ktorí nie sú Nemecku priaznivo naklonení“.




Zdroj: SITA.sk - Berlín údajne z incidentu s dronom naloženým výbušninami oficiálne obviní Rusko © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dron Hybridné hrozby Nemecká vláda nemecké letiská ruské tajné služby Vojna na Ukrajine
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