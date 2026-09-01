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01. septembra 2026
EÚ odmieta „normalizovať“ účasť Ruska na rokovaniach skupiny G20 po invázii na Ukrajinu
Účasť ruského ministra financií zatienila rokovania G20, Európania odmietajú normalizáciu vzťahov s Moskvou. Európska ...
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Európska únia (EÚ) nepovažuje súčasnosť za vhodný čas na „normalizáciu“ účasti Ruska na rokovaniach skupiny G20, vyhlásil v utorok eurokomisár pre hospodárstvo a produktivitu Valdis Dombrovskis.
Reagoval tak na účasť ruského ministra financií Antona Siluanova na dvojdňovom stretnutí ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20 v americkom Asheville.
„Myslím si, že európska pozícia je známa,“ povedal Dombrovskis novinárom. „Nemyslíme si, že teraz je čas na normalizáciu Ruska“ ani jeho prítomnosti na podobných rokovaniach, dodal.
Európania protestovali
Siluanovova účasť vyvolala protesty európskych predstaviteľov, ktorí sa od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 usilujú o medzinárodnú izoláciu Moskvy.
Tradičnú spoločnú fotografiu účastníkov preto v pondelok zhotovili bez ruského ministra a mimo dosahu akreditovaných médií, keďže európski predstavitelia sa s ním odmietli fotografovať.
Siluanov sa v Asheville zároveň bilaterálne stretol s americkým ministrom financií Scottom Bessentom.
Tlak na Irán
Spojené štáty, ktoré v súčasnosti predsedajú G20, sa snažia presvedčiť partnerov na zvýšenie ekonomického tlaku na Irán a zároveň hľadať možnosti podpory globálneho hospodárskeho rastu.
Na programe rokovaní je aj ekonomická nevyváženosť, čo sa týka najmä obáv z nadmerných výrobných kapacít Číny a praktík, ktoré Washington označuje za neférové.
Stretnutie však zatienili vojna USA a Izraela s Iránom, clá amerického prezidenta Donalda Trumpa a spor okolo ruskej účasti.
Stretnutie opäť nič neprinesie
Analytik Rady pre zahraničné vzťahy (CFR) James Lindsay neočakáva výraznejší posun. „Veľmi málo nedávnych stretnutí G20 prinieslo významný prelom a je nepravdepodobné, že ho prinesie toto,“ povedal. Poukázal na „výrazné rozdiely“ medzi členmi v otázkach Číny či sankcií proti Iránu.
Rokovania ministrov pripravujú pôdu pre decembrový samit lídrov G20 v Miami, ktorý zvolá Trump.
Zdroj: SITA.sk - EÚ odmieta „normalizovať“ účasť Ruska na rokovaniach skupiny G20 po invázii na Ukrajinu © SITA Všetky práva vyhradené.
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